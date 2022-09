Si può ottenere una visura camerale gratis?

La visura camerale è un documento di grande importanza. A questo punto sorge spontanea la domanda: si può chiedere una visura camerale gratis?

Tramite questo foglio infatti, si possono verificare numerose informazioni che interessano un’impresa, dal punto di vista legale, economico e amministrativo.

Nel momento in cui si scarica la visura camerale è anche possibile constatare la reale esistenza di un’azienda, la quale dovrà per l’appunto risultare iscritta presso la Camera di Commercio. Chiedere tale tipologia di visura è davvero molto semplice.

Infatti, basta rivolgersi ad uno degli sportelli fisici dell’ente oppure fare la domanda via web, optando per la visura camerale online. La procedura richiede giusto qualche click e nel giro di poche ore (o giorni, in casi eccezionali) avrete a disposizione l’allegato, tramite la casella di posta elettronica.

Visura camerale a cosa serve

Prima di scoprire nel dettaglio quanto costa una visura camerale, è bene comprendere la sua utilità.

Senza ombra di dubbio è un documento che serve in diverse situazioni. Ecco alcuni esempi:

Effettuare atti notarili. Basti pensare alle compravendite, gli affitti di azienda, le cancellazioni di ipoteche, la rinegoziazione di mutui, dei finanziamenti di varia natura ecc.

Conoscere lo stato di attività dell’azienda. Attraverso questa visura si può venire a conoscenza dello stato effettivo di un’impresa, ad esempio se è attiva o meno, se in una situazione di fallimento o di sospensione e via dicendo.

Verificare l’organo amministrativo. Con questo foglio potrete scoprire se si tratta sia la tipologia di amministrazione, così come gli esponenti, i soci ecc.

Individuare la sede legale principale (e non solo). Grazie a questa visura si può conoscere anche il luogo in cui è registrata un’azienda, sia quello principale che le varie sedi secondarie.

Conoscere tutti i clienti e i partner. Tramite tale procedura si avrà modo di scovare i nomi dei fornitori, dei clienti e delle varie aziende con le quali risulta instaurata una partnership.

Inoltre, presso la Camera di Commercio è possibile chiedere due tipi di visura camerale, ovvero ordinaria e storica.

Nel primo caso, (ovvero la visura ordinaria) ci riferiamo all’ultimo stato di fatto dell’impresa, mentre con la visura storica si ha modo di conoscere tutte le eventuali variazioni che si sono verificate nel corso degli anni (mentre quella ordinaria è aggiornata).

Sono entrambe abbastanza complete ed includono una serie di informazioni riguardanti l’impresa, come ad esempio: l’oggetto sociale, i dati anagrafici, la natura giuridica, il codice fiscale e/o partita Iva, la data di costituzione e così via.

Visura camerale gratis

Una volta ben compresa l’utilità della visura camerale, passiamo alla questione costi.

Tale procedura si rivela gratuita nel momento in cui chi la richiede è il legale rappresentante o il titolare di un’attività imprenditoriale.

Tuttavia, è importante che il soggetto sia possessore di SPID (ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa di CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). Tutti e due sono degli strumenti validi per certificare l’identità di una persona e metterla a confronto con la carica situata all’interno del registro imprese.

Se invece non siete voi i titolari dell’impresa, allora la visura camerale avrà un costo. Stiamo parlando davvero di prezzi bassissimi: mediamente si va dalle 2,50 alle 10 euro. La variazione spesso può dipendere dal tipo di indagine che si decide di fare (ad esempio storica, ordinaria e via dicendo).

Come vi abbiamo già accennato all’inizio, ottenere la visura camerale è semplicissimo. Ci sono dei siti appositi che si occupano di questi servizi e che vi consentiranno di inviare la domanda seguendo alcuni step e stando comodamente da casa propria. Oppure, sarà sufficiente recarsi presso la Camera di Commercio della vostra città.