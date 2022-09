Geekmall lancia i saldi su bici elettriche e monopattini, con sconti fino al 60%

Le offerte per il ritorno a scuola non riguardano solo notebook e smartphone per studenti e lavoratori. Se siete interessati a risparmiare sulla mobilità green allora la nuova promozione targata Geekmall fa di certo al caso vostro

Lo store propone un’assortimento vastissimo di e-bike e monopattini elettrici con sconti fino al 60%, ovviamente con tanto di spedizione rapida ed alcuni coupon per ottenere un ulteriore risparmio!

I ritmi sempre più frenetici della vita quotidiana ci impongono di muoverci con celerità quasi in ogni momento. Ma chi ha detto che spostarsi in città dev’essere per forza snervante e che bisogna per forza utilizzare mezzi che inquinano? Ormai la mobilità green sta prendendo piede sempre di più e i ribassi in occasioni di sconti e promozioni sono all’ordine del giorno.

L’occasione del momento arriva da Geekmall con una serie di offerte su e-bike e monopattini elettrici tra i più interessanti ed apprezzati. Tra i pezzi forti della promo troviamo, ad esempio Kugoo Kirin M40 Pro, un monopattino pieghevole permetto per la mobilità in città. È presente anche un pratico sellino per muoversi con la massima comodità. Il prezzo? Solo 649€!

Tra le altre proposte ghiotte abbiamo ENGWE EP-2 Pro, una fat bike con ruote da 20″, un motore da 750W e tanta autonomia, per affrontare anche le strade più impervie. In questo caso parliamo di 999.9€: il prezzo sale è comunque minore rispetto a quello di listino.

Un altro modello interessante è Eleglide M1, una bici elettrica di tipo mountain bike perfetta per chi è alla ricerca di una soluzione bella, performante e completa ma dal prezzo accessibile (649.9€ in sconto). Abbiamo un motore da 250W, pneumatici CST da 27.5″, sospensione idraulica e tanto altro ancora.

Il risparmio non si limita alle sole offerte lampo: sono presenti anche tre codici sconto da utilizzare a fronte di una spesa minima (vale anche per i tre modelli citati sopra).

5€ di sconto su una spesa di 100€ – Coupon: GEEKMALL100

15€ di sconto su una spesa di 300€ – Coupon: GEEKMALL100