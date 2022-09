Dubai, la nuova Mecca del Metaverso

Dubai è ufficialmente diventata la nuova Mecca del Metaverso. La capitale emiratina è ormai da alcuni anni in prima linea nell’innovazione e nella trasformazione digitale, ma ora grazie ai fondi stanziati dal governo e agli investimenti offshore la conquista del metaverso è più vicina che mai

Il governo dubanese, e in particolare il Principe Ereditario Hamdan bin Mohammed, sta facendo il possibile per rubare il primato a Silicon Valley come capitale del tech. Il principe ha infatti di recente formato il Comitato superiore per la tecnologia futura e l’economia digitale per supervisionare la spinta della città a diventare un hub globale leader per l’adozione della tecnologia del metaverso. La strategia mira a rendere Dubai un hub globale per la comunità del metaverso e di attrarre più di 1.000 aziende nei campi della blockchain e del metaverso, oltre che a promuovere le ambizioni di Dubai di supportare più di 40.000 posti di lavoro virtuali entro il 2030. Con il progetto si vuole ricreare eventi e luoghi autentici della vita reale dove gli utenti di tutto il mondo potranno rivivere le più grandi attrazioni ed i punti di riferimento di Dubai e Abu Dhabi comodamente da casa. La versione Beta dell’evento verrà inaugurata durante il Dubai Metaverse Strategy il 28 e il 29 settembre di quest’anno.

La corsa al metaverso è ormai avviata già da alcuni anni ancora prima che Zuckerberg cambiasse il nome di Facebook in Meta. I potenziali di investimento sono infiniti. Si va dai giochi ai terreni virtuali. Aziende come Sandbox e Decentraland sono tra i player più importanti in questo settore, in particolare quando si tratta di intrattenimento. Attualmente la Decentraland con la sua gestione del ICE Poker guida il 60% del traffico totale del metaverso. Questa però è una delle questioni più spinose quando si tratta di metaverso visto che il gioco d’azzardo è illegale secondo le leggi islamiche. Secondo gli esperti di Miglioricasinoitalia.it però, il fenomeno del gambling nel metaverso è un trend da seguire attentamente perché potrebbero rivoluzionare completamente il settore. Principalmente perché la valuta virtuale preferita sono le cripto e gli NFT i quali nascono e operano su sistemi decentralizzati e quindi privi di legami istituzionali. Non è ancora chiaro come sarà regolamentato questo settore in futuro, soprattutto in paesi con valori più tradizionali e conservatori.

Ad ogni modo il futuro del tech è fortemente risposta nel metaverso e gli Emirati Arabi vogliono essere i primi a scoprire l’oro. Secondo il Dubai Media Office, questo progetto non è solo una forma di turismo virtuale ma si vuole plasmare il futuro dell’intelligenza artificiale investendo e stabilendo partnership per rafforzare l’economia digitale globale.