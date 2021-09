Il Corsaro Nero: come accedere facilmente | Settembre 2021

Il noto motore di ricerca italiano dei torrent dato oramai per defunto è “vivo e vegeto”. In questa guida voglio spiegarvi come accedere alle pagine de Il Corsaro Nero in totale semplicità e con la massima sicurezza!

In questa guida vedremo come accedere alle pagine de Il Corsaro Nero in totale sicurezza, come funziona questo motore di ricerca italiano per file torrent e cosa dobbiamo aspettarci da questo storico sito.

Ma che fine ha fatto? – Come accedere a Il Corsaro Nero dei torrent

Prima d’iniziare è bene fare una premessa. In molti credono che le pagine de Il Corsaro Nero non siano più accessibili, nulla di più sbagliato! Il sito web che funge da motore di ricerca per file torrent è ancora attivo! Semplicemente ha cambiato dominio e non è più accessibile “direttamente”. Se leggerete questa guida con attenzione e seguirete ogni passaggio che sto per elencarvi non avrete problemi di sorta.

Se siete alla ricerca di altri siti che possono compiere questa operazione vi invito a leggere la nostra guida ai migliori siti torrent.

Il mio consiglio è comunque quello di leggere con attenzione i consigli che stiamo per darvi. In primo luogo perché così facendo potrete accedere al sito de Il Corsaro Nero. In secondo luogo potrete dormire sonni tranquilli sapendo che i vostri dati personali non sono a rischio di furto.

Quest’ultima precisazione (quella sul possibile furto dei dati personali) non è affatto casuale o scontata. Come ben saprete navigando in siti “borderline” in termini di violazione delle leggi italiane è possibile che i nostri dati personali non siano completamente al sicuro.

In questa guida ho quindi deciso di farvi scegliere fra due opzioni. La prima consiste nel cambiare i DNS. Sarà sicuramente più accessibile e facile da utilizzare, ma mi sento di sconsigliarvela vivamente.

La seconda scelta consiste nell’utilizzare una VPN. Sicuramente un po’ più lunga come opzione, ma molto più sicura! Se non sapete dove reperirne potete dare un’occhiata alla nostra guida sulle migliori VPN gratis.

Ecco dove trovarlo e come utilizzarlo – Come accedere a Il Corsaro Nero dei torrent

Prima di proseguire con le spiegazioni su come accedere alla pagina d’interesse è indispensabile avere il link. L’unico funzionante è il link presente su “La Gazzetta del Corsaro Nero” (vai alla pagina). Vi invito a diffidare da imitazioni dello stesso, vi garantisco che ci sono un infinità di copie di questo sito ma che sono beceri tentativi di emulare l’originale. Essi nel migliore dei casi vi faranno perdere tempo e nei peggiori vi riempiranno il computer di “trojan” e virus di ogni genere.

Un altro punto fondamentale è ovviamente avere un client per scaricare (una volta individuati) i torrent di vostro interesse.

Se non avete uno, oppure volete sapere quali sono quelli che funzionano meglio, potete dare un’occhiata alla nostra guida migliori programmi per scaricare torrent gratis.

Accedere al sito Il Corsaro Nero: ecco le due metodologie

Se tentando di aprire le pagine del Il Corsaro Nero vi trovate davanti ad un errore di visualizzazione, come quello nella foto qui sopra, non temete! Se seguirete questa guida tutto sarà più chiaro.

Come detto ci sono due metodi per accedere al sito Il Corsaro Nero. Uno un po’ più sbrigativo e uno più sicuro. Io vi elencherò al meglio tutte e due le possibilità ma starà a voi scegliere il metodo che vi aggrada maggiormente.

Un’altra scelta che poterete compiere solamente voi è anche quella d’infrangere o meno la legge. Inutile nascondere che su questo sito ci sono molti file e, altrettanto inutile, è nascondere che molti di essi siano coperti da copyright! In caso scegliate di scaricare tali materiali ricordiamo che tuttoteK non si assume nessuna responsabilità sul come sfrutterete questa guida.

Fatte le dovute premesse è ora di fare sul serio e vedere come accedere a questo motore di ricerca per file torrent.

Accedere al sito Il Corsaro Nero tramite il cambio dei DNS

Per accedere alle pagine del Il Corsaro Nero potreste cambiare i vostri DNS con quelli forniti da Google, ad esempio.

Per semplificarvi la vita possiamo dire che i DNS non sono altro che un indirizzo web numerico invece che testuale. Viene ovvio capire che è molto più comodo scrivere delle parole che un insieme di numeri e punti per raggiungere il sito d’interesse. Questa transazione viene fatta in automatico dal vostro provider internet, ma potreste preferirne qualcuno di “più libero”. Per l’appunto quelli di Google. Potete trovare le istruzioni nella sezione dedicata al cambio DNS di questa guida.

Come detto in precedenza però questo sistema non vi mette al riparo da persone senza scrupoli che attraverso questa operazione potrebbero carpire il vostro indirizzo IP. Una volta carpito questo elemento, aggirare le sicurezze non è molto difficile per chi ha cattive intenzioni e una buona abilità su internet.

Accedere al sito Il Corsaro Nero tramite una connessione VPN

Accedere alle pagine del Il Corsaro Nero tramite VPN invece risulta un po’ più complicato ma di certo più sicuro. Se seguirete la nostra guida alle migliori VPN sarà comunque abbastanza semplice anche questo passaggio.

Con questo sistema il vostro (reale) indirizzo IP non sarà facilmente individuabile e potrete navigare con molta più sicurezza. Le connessioni VPN infatti mascherano il vostro naturale Internet Protocol (IP) facendone risultare uno diverso. Inoltre potrete scegliere anche la località che figurerà come indirizzo di connessione. In questo modo potrete accedere al sito Il Corsaro Nero in maniera sicura.

Attenzione alle copie

Ora sapete come accedere alle pagine del Il Corsaro Nero. Ma prima di lasciarvi voglio darvi un’ultima notizia che potrebbe tornarvi molto utile.

Questo sito, data la sua natura, non è più accessibile facilmente (ecco il perché della nostra guida) e questo fa sì che qualcuno tenti di sfruttare il suo storico nome creando delle copie fasulle. Per essere sicuri di trovarsi sul sito “originale” potete controllare che l’indirizzo nella barra d’inserimento sia fra questi.

Il primo link porta alla versione del sito non bloccato dai provider italiani via proxy. Gli indirizzi a seguire invece possono essere utilizzati sfruttando una connessione VPN o il cambio dei DNS.

Aggiornamento: Il Corsaro Nero ha chiuso?

Al momento sembra che Il Corsaro Nero sia completamente offline e che il proprietario abbia deciso di puntare su Polpo TV. Tutte le soluzioni proposte non vi permetteranno di accedere al sito.

Vi suggeriamo di utilizzare The Pirate Bay come alternativa, un altro valido motore di ricerca torrent. Altrimenti date un’occhiata alla nostra guida ai migliori siti torrent.

Appuntamento al prossimo mese!

Ora avete davvero tutte le informazioni necessarie per connettervi sulle pagine de Il Corsaro Nero. Ad ogni modo aggiorneremo la guida mensilmente in maniera da offrirvi tutte le opzioni aggiornate. Per dubbi o per condividere il vostro pensiero utilizzate il box dei commenti qui sotto.

Nell’usare Il Corsaro Nero vi ricordiamo che, ovviamente, esistono file scaricabili legalmente e altri meno: di conseguenza, specifichiamo che questo articolo riporta solo una lista di consigli che deve essere utilizzata con i giusti criteri legali. Scaricare e fruire di prodotti coperti da copyright è un reato e tuttotek.it non si assume alcuna responsabilità sull’uso illegale che vorrete fare di questi suggerimenti!