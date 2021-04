Migliori visori VR | Marzo 2021

Con la guida di oggi, vi proponiamo una selezione di visori VR che a nostro avviso sono i migliori sul mercato. Qui, troverete informazioni, caratteristiche dettagli e link su dove acquistarli

La realtà virtuale potrebbe essere una rivoluzione per il mondo del gaming e ha subito suscitato interesse e fascino sin da quando i primi visori hanno cominciato a comparire sul mercato. Oggi, la realtà virtuale è in continua evoluzione e in fase di sperimentazione. Il mercato videoludico è quindi pieno di visori e molte software house si stanno avvicinando a questa nuova realtà, sviluppando giochi anche interamente giocabili tramite la realtà virtuale.

Se siete dei videogiocatori esperti o magari stanchi del “classico” videogaming e siete alla ricerca di un visore VR adatto alle vostre esigenze, siete nel posto giusto. Qui sotto abbiamo selezionato quelli che per noi sono i migliori visori attualmente sul mercato, specificandovi caratteristiche e altri dettagli utili a facilitarvi la scelta.

Ecco la nostra classifica mensile

Esistono diversi dispositivi gaming di realtà virtuale: ci sono quelli più economici che possono essere utilizzati anche dal cellulare e quelli un po’ più “sofisticati” che richiedono un gaming PC di ultima generazione o una console altrettanto performante. Esistono, però, anche visori wireless che non necessitano, inoltre, di hardware aggiuntivi o di specifiche particolari per essere performanti anche da dispositivi mobili.

Vediamo quindi quali visori abbiamo inserito nella nostra classifica, dal più economico al più costoso!

Playstation VR – Migliori visori VR

Essendo una lista dei migliori visori per tutte le tasche e tutti i dispositivi, non potevo non inserire anche il visore di Sony. Sebbene non si tratti di uno dei più recenti, il Playstation VR è comunque uno dei migliori visori VR per console che garantisce un’esperienza coinvolgente ad un ottimo prezzo. Si aggira tra i 150 e i 250 euro ed è disponibile all’acquisto anche su Amazon. Esistono due versioni, ma entrambe offrono ottime prestazioni e caratteristiche. Infatti, entrambi i visori includono l’accelerometro, il giroscopio e una visione di circa 100 gradi. Il visore di Sony, delineato per la console Playstation 4, ha anche un refresh rate di 120 Hz e 90 Hz. Altra nozione importante da tenere in conto, è che Sony continua a sviluppare giochi ed esperienze, anche gratuite, per PS VR.

Pro:

Tantissimi giochi ed esclusive, anche gratis

Prezzo conveniente

Compatibile con altri accessori e dispositivi Sony (DualShock e PS Move)

Contro:

Risoluzione bassa

Non è un visore di ultima generazione

Sony non ha creato altri controller compatibili

Oculus Go – Migliori visori VR

Il visore Oculus Go è disponibile sia con il controller che in versione standalone, in un range di prezzo che varia dai 250 ai 470 euro, a seconda di quanti accessori aggiungete. L’utilizzo dell’Oculus Go è molto simile a quello di un altro visore per smartphone, ma senza smartphone. Il display consente una visione nitida in alta definizione, audio spaziale e grafica ottimizzata. Non consente, però, una mobilità nell’ambiente circostante totale come per l’Oculus Quest (vedi sotto), ma consente allo stesso tempo di godere di video a 360 gradi senza impedimenti.

Si tratta principalmente di un visore per smartphone, dotato di una CPU Qualcomm Snapdragon 821 e un display 2560 x 1440 WQHD fast-switch LCD. Il che tradotto significa che l’Oculus Go consente una maggiore visione rispetto ai visori Rift e Vive di circa 1280×1440 (a differenza di 1080×1200 degli altri due). Parlando di software compatibili, il visore Oculus Go è attualmente compatibile con più di 1000 app e giochi.

Pro:

Ottima grafica e display in alta definizione

Gran numero di videogiochi compatibili

Bel design

Completamente wireless

Contro:

Poco world-sense

Fin troppo legato allo smartphone

La batteria si consuma in fretta

HP Reverb – Migliori visori VR

Per estendere l’accessibilità all’esperienza VR, Microsoft ha sviluppato una piattaforma denominata Windows Mixed Reality e, affiliandosi con altri partner, ha creato diversi visori di ultima generazione. Questi visori, incluso l’HP Reverb, utilizzano un sistema chiamato inside-out tracking: un sistema che consente al visore di rilevare i movimenti senza l’ausilio di sensori o videocamere.

L’HP Reverb, tra tutti i visori compatibili con l’esperienza Windows Mixed Reality, è un visore la cui fascia di prezzo è media e si aggira intorno ai 450 euro. Quello che giustifica il prezzo, però, è l’alta definizione del display (2160×2160 per occhio), refresh rate di 90 Hz e la sensazione di comfort ineguagliabili. Con il fatto che è compatibile con Windows 10, l’HP Reverb è perfettamente utilizzabile come visore gaming per PC. Questo significa accedere facilmente a una libreria titoli invidiabile tramite la piattaforma SteamVR, che include più di 2000 titoli.

Pro:

Alta risoluzione

Leggero e confortevole

Compatibilità con Windows 10 e Steam VR

Contro:

Il vostro PC deve avere i requisiti di sistema necessari per Windows Mixed Reality

Controller grezzi

Cavo ingombrante

Non adatto a smartphone

Oculus Quest – Migliori visori VR

La vera star di questa classifica e uno dei migliori visori per VR standalone di ultima generazione, il cui costo si aggira tra i 450 e i 700 euro. L’Oculus Quest consente l’esperienza videoludica VR e relative esperienze immersive praticamente ovunque, in modo pratico, comodo e di ottima qualità. Completamente wireless, consente al giocatore la piena mobilità a 360 gradi con l’aggiunta di vibrazioni e rilevazione dei movimenti delle dita nei controller touch. La sua tecnologia permette di muoversi in totale libertà nello spazio circostante, senza neanche doversi preoccupare di andare a sbattere contro qualche ostacolo.

La risoluzione del display è alta, speakers integrati e una buona quantità di giochi e app compatibili. Il processore Qualcomm Snapdragon 835 non è uno dei migliori sul mercato, ma garantisce comunque un’ottima esperienza su giochi come Beat Saber, Moss e SuperHot Vr. Si tratta di un visore completo, rifinito in ogni dettaglio ed estremamente versatile. Inoltre, l’Oculus Quest permette la funzionalità cross-buy, ovvero ti consente di giocare in multiplayer con amici che posseggono altri visori come il Rift o Go. Vestibilità molto comoda anche con gli occhiali.

Pro:

Tutto incluso

Wireless

Ottimi controller touch

Comodità per il gaming

Funzionalità cross-buy

Contro:

Libreria ancora da ampliare

Prezzo alto

Download lunghi

Non compatibile con sistemi Windows troppo vecchi

HTC Vive – Migliori visori VR

Altro visore di alta qualità, immersività e… prezzo. L’HTC Vive è uno dei visori compatibili con Steam e quindi compatibile con l’incredibile libreria titoli che la piattaforma offre, così come per il Valve Index (vedi sotto). Spesso viene preferito ad altri visori per la sua flessibilità e abilità nel tracciare i movimenti nelle aree molto ampie. In merito alla mobilità, l’HTC Vive offre un’esperienza immersiva e di mobilità a 360 gradi. Preferibile l’uso su PC, è anche personalizzabile tramite l’utilizzo di hardware aggiuntivi. Anche questo visore, presenta diverse similitudini con l’Oculus Quest: la mobilità di cui abbiamo già parlato, ma anche i controller touch e un eye-tracking molto simile e performante allo stesso modo.

Pro:

Ottima grafica e poca latenza

Ampia mobilità

I controller sono leggeri e facilmente adattabili

Grande quantità di giochi compatibili

Contro:

Non è wireless

No speaker integrati

Richiede un PC di ultima generazione

Valve Index VR – Migliori visori VR

Visore prodotto da Valve il cui prezzo si aggira attorno ai 1000 euro. A parte il prezzo esorbitante, è uno dei migliori visori per PC disponibili. I suoi controller hanno sensori per la pressione capaci di rilevare e tracciare tutte le dita di ogni mano. Ovviamente, compatibile con la libreria titoli della piattaforma Steam VR, ma a parte i giochi Valve non ha ancora sviluppato ulteriori app compatibili con il visore.

Il Valve Index è dotato di audio eccellente, ampissimo campo visivo e un refresh rare regolabile di 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz o 80 Hz. Utilizza lo stesso sistema di tracciamento dell’HTC Vive, rendendo i due visori compatibili uno con l’altro e anche molto simili. L’esperienza che offre è impareggiabile, definizione altissima di 1440×1600 per occhio, display LCD e pochissima latenza. Innovative anche le lenti a doppio elemento, che garantiscono ancora più nitidezza.

Pro:

Controller futuristici

Alta definizione e bassa latenza

Visore di alta qualità

Compatibile con accessori Valve, HTC Vive e giochi di Steam Vr

Contro:

Prezzo alto

Richiede un gaming PC dalle alte prestazioni

Richiede un setup nell’ambiente circostante

Non wireless

Piuttosto pesante

Samsung Gear VR – Migliori visori VR

Un visore prodotto da Samsung e fortemente connesso allo smartphone. Ora, possiede anche un motion controller, che lo rende uno dei migliori visori per dispositivi mobile. Oltre al controller nuovo, la versione più aggiornata del Samsung Gear VR è più leggera e dal design più affusolato rispetto a prima, consentendo inoltre di connettersi al proprio Samsung Galaxy tramite porta USB-C. È quindi compatibile con gli smartphone Samsung, inclusi i Galaxy S8 e S8 Plus, così come gli S9 e S9 Plus.

Il motion controller incluso ricorda un po’ il design del controller dell’HTC Vive: dotato di touchpad e pulsante. È proprio tramite questo nuovo controller che il Samsung Gear VR diventa interessante, permettendoci di interagire con i mondi in realtà virtuale di fronte a noi in un modo che prima ci sembrava impossibile. Come preannunciavo prima, il visore è interamente collegato allo smartphone, quindi anche durante l’esperienza di gioco i due dispositivi resteranno collegati. Per quanto concerne la libreria di giochi, il Samsung Gear condivide la libreria insieme all’Oculus Go, perciò aspettatevi continui aggiornamenti e supporto.

Pro:

Supporto a svariati smartphone Samsung

Design leggero e moderno

Motion controller

Libreria e supporto condivisi con quelli dell’Oculus Go

Prezzo contenuto

Contro:

Non si possono ricaricare le batterie del controller

Compatibile esclusivamente con dispositivi Samsung

Qualità audio e video dipende da quella del dispositivo ad esso collegato

Poca batteria

Conclusioni

La nostra guida sui miglio visori VR finisce qui! Spero di avervi aiutato nella scelta e di avervi dato la giusta quantità di informazioni tecniche necessarie prima dell’acquisto. Se la guida vi è piaciuta, o voleste saperne di più, non vi dimenticate di continuare a seguirci su tuttoteK per tutti gli aggiornamenti dal mondo videoludico!