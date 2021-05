Come funzionerà il DualSense con i prossimi giochi PS5? Scopriamolo!

Come si evolveranno i videogiochi? Andiamo a vedere in questo articolo come gli sviluppatori hanno implementato le varie funzioni del DualSense all’interno dei prossimi giochi PS5

Sappiamo tutti che i videogiochi non sono sistemi solamente interpretabili, ma anche e soprattutto interagibili. Nel corso del tempo il medium videoludico si è evoluto molto. Passi avanti sono stati fatti in molte direzioni: dalla grafica, alle tecnologie delle periferiche di input e output fino alle modalità con le quali il giocatore conosce e apprende i simboli del videogioco per decodificarlo, ovvero il game design. Una di queste strade è rappresentata dai vari tipi di feedback che i giochi sono in grado di fornire. A questo proposito andremo a scoprire in questo speciale come gli sviluppatori hanno e stanno tuttora implementando le diverse funzionalità del DualSense di PS5 all’interno dei nuovi giochi.

Verso il futuro

In questi giorni, Sony ha svelato le nuove e sorprendenti colorazioni disponibili per il proprio DualSense (Cosmic Red and Midnight Black). L’update è arrivato insieme ad uno speciale di approfondimento della casa giapponese sulle funzionalità del pad in Returnal, nuova IP di Sony sviluppata da Housemarque Games. Per questa occasione, andiamo a vedere insieme un po’ di giochi in uscita per PS5 che sfruttano le caratteristiche tattili del DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi. Se avete giocato titoli quali il recente Returnal o Astro’s Playroom, saprete quanto il nuovo controller Sony sia indispensabile per avere un’esperienza completa a 360 gradi di questi ultimi. Ecco quindi come gli sviluppatori sfrutteranno il controller per far immergere ancora di più il giocatore in un esperienza che coinvolge anche altri sensi.

Ratchet and Clank: Rift Apart – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

Rift Apart è il nuovo capitolo della storica saga di Ratchet and Clank in esclusiva Sony. Il duo formato dall’ultimo Lombax rimasto sulla galassia e dal simpatico e intraprendente robottino Clank, affronta in questo seguito i misteri sul loro passato attraversando portali interdimensionali. I ragazzi di Insomniac Games, gli sviluppatori della serie, si dichiarano soddisfatti del modo con cui ogni elemento del mondo di gioco è stato arricchito da un feedback unico.

Con la chiave inglese di Ratchet, ad esempio, si è riuscito a dare uno spettro di sensazioni tattili ancora più ampio nel momento in cui si colpiscono le varie superfici. In breve, moltissime azioni in game, come raccogliere bolt, aprire il menu radiale delle armi, oppure richiamare la mini mappa, saranno accompagnate da una serie di sottili, minimi, ma sempre presenti feedback del pad, i quali andranno ad offrire un’esperienza ancora più profonda del titolo.

Subnautica: Below Zero – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

Scopriamo ora come sono state sfruttate le caratteristiche del DualSense in Subnautica. Per la maggior parte, i feedback aptici si avvertiranno quando utilizzerete la vostra strumentazione. Ad esempio quando accenderete la luce della torcia, oppure quando raccoglierete risorse con il braccio trivella. Una meccanica fondamentale, da questo punto di vista, è il Metal Detector. Utilizzandolo si avvertiranno delle vibrazioni quando incontrerete un oggetto di metallo sotto di voi. Non la classica vibrazione tuttavia, ma sentirete di preciso in base al livello, alla frequenza e al “luogo” della vibrazione sul pad, se l’oggetto di trova davanti a voi, oppure alla vostra destra, alla vostra sinistra o sotto di voi. Infine, il led RGB del pad di illuminerà di un colore diverso a seconda della vostra vicinanza con l’oggetto.

Ghostwire: Tokyo – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

In Ghostwire Tokyo i giocatori sentiranno grazie al feedback aptico una migliore immersione nel mondo grazie all’audio 3D. Per mezzo di quest’ultimo infatti, dal proprio pad usciranno voci inquietanti provenienti da un altro mondo. In questo modo potrete usare il vostro “sesto senso” percependo cose che gli umani normali non potrebbero, e potrete risolvere i diversi misteri che irradiano la città di Tokyo.

Durante il combattimento invece, potrete avvertire tramite i grilletti adattivi, oltre all’evocazione di spiriti maligni, anche i diversi poteri elementali. Se chiudete gli occhi infatti, si potrà distinguere tra l’emanazione di una raffica di vento, lo scorrere di un getto potente di acqua o la bruta devastazione del fuoco. Infine, più progredirete nel gioco, più le sensazioni date dai vari feedback si faranno più intense e forti.

Life is Strange: True Colors – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

Alla sua sostanza, Life is Strange True Colors riguarda la connessione con le altre persone grazie al potere psichico dell’empatia di Alex Chen. Le sue abilità soprannaturali le consentono infatti di vedere e sentire le forti emozioni degli altri attraverso una luminosa aura colorata. Così, il rosso della rabbia, il viola della paura, il blu della tristezza e il brillante oro della gioia verranno visualizzati attraverso la light bar del DualSense per trasmettere queste emozioni. Infine, girando per le strade di Haven Springs e utilizzando i poteri di Alex tramite il trigger, percepirete una resistenza maggiore ogni volta che i poteri aumenteranno di intensità. Ecco quindi come gli sviluppatori Deck Nine hanno sfruttato le caratteristiche del pad per il prossimo Life is Strange.

Scarlet Nexus – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

In Scarlet Nexus, è presente un sistema di combattimento in cui è possibile utilizzare abilità psico cinetiche. Il controller DualSense è, in questo caso, un valido alleato per ciò che gli sviluppatori vogliono far percepire. Infatti, sia il feedback aptico che i trigger adattivi enfatizzano la sensazione del fracassare gli oggetti dello scenario sui nemici. Mentre solleverete gli oggetti sentirete il flow dei poteri del personaggio, a prescindere da qual è la loro direzione. Ad esempio, se l’oggetto si muove da sinistra verso destra, il motore del pad che restituisce la vibrazione, si sposterà dal lato sinistro a quello destro contestualmente. In più, per un esperienza ancora più realistica, i trigger offriranno più resistenza al giocatore a seconda del peso dell’oggetto, come se steste per sollevarlo con le vostre forze.

Returnal – Come funziona il DualSense con i giochi PS5

Secondo Housemarque, il potenziale del DualSense sta nella capacità di immergere il giocatore grazie ai piccoli dettagli dati dai feedback aptici, in un modo che non era mai stato fatto prima. Così si possono fornire dei sottili dettagli, a volte appena percepibili, che trapassano la soglia di ciò che le mani e il cervello pensano sia la realtà, portando il giocatore direttamente nel mondo rappresentato a schermo. Un esempio sta nel feedback della pioggia in Returnal. Quest’ultima è infatti percepibile dal giocatore tramite una serie di piccoli impulsi aptici. Questi leggeri feedback sono sintetizzati proceduralmente nel corso del gameplay. Il senso di immersività finale è dato dalla combinazione tra il video e l’audio. Entrambe danno al vostro subconscio la sensazione di trovarvi realmente sotto la pioggia nel mondo di Atropos.

Per concludere

Abbiamo visto una serie di giochi PS5 nei quali sono state implementate le diverse funzionalità del DualSense. Non saranno gli unici tuttavia. La speranza per il futuro è infatti quella di vedere altri titoli che le sfrutteranno in modo sempre diverso. Al di là di quelli che sono i diversi obiettivi creativi, la volontà comune di molti sviluppatori è quella di far entrare i giocatori in dei mondi sempre più percepibili e profondi. Grazie a queste “illusioni”, possiamo ipotizzare quindi un futuro per il medium videoludico in cui, tra visori VR, realtà aumentata e periferiche con feedback aptici, il giocatore viva in modo sempre più partecipe, coinvolto e con tutti i suoi sensi le varie avventure.

