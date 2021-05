PlayStation: i Days of Play tornano la prossima settimana

Sony ha annunciato il ritorno dell’iniziativa Days of Play, che permetterà a tutti gli utenti PlayStation di ottenere temi ed avatar esclusivi

Dopo il successo delle edizioni passate, anche in questo 2021 torna l’iniziativa Days of Play, evento promosso da Sony che permetterà a tutti i giocatori PlayStation di ottenere avatar e temi esclusivi, semplicemente giocando. Per poter partecipare sarà necessario iscriversi tramite la pagina dedicata, così da contribuire al raggiungimento, a livello mondiale, dei vari obiettivi richiesti. Tutto avrà inizio a partire dalla prossima settimana, pertanto se volete aderire vi consigliamo di affrettarvi.

PlayStation si prepara al ritorno dei Days of Play

Una volta che i giocatori si saranno iscritti ai Days of Play, ogni gioco PlayStation che verrà utilizzato per almeno un’ora, trofei ottenuti inclusi, servirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati da Sony. L’iniziativa, una volta raggiunto ciascun traguardo, permetterà ai tutti i partecipanti di sbloccare nuovi temi dinamici ed avatar PS4: se tutti gli step verranno portati a termine con successo, il bottino complessivo ammonterà a 17 avatar e 3 nuovi temi dinamici.

Tutto sarà suddiviso in tre differenti tornate, con l’inizio fissato per la prossima settimana.

Questi sono i vari step, con relative date di inizio ed obiettivi necessari:

Stage 1: 18 Maggio, 21:00 – 24 Maggio, 08:59

Obiettivo: 2.4 milioni di giochi, 7.2 milioni di troferi. Ricompense: 1 avatar, 1 tema

Obiettivo bonus: 3 milioni di giochi, 8.8 milioni di trofei. Ricompense: 3 avatar

Obiettivo: 2.9 milioni di giochi, 8.5 milioni di trofei. Ricompense: 5 avatar

Obiettivo bonus: 3.6 milioni di giochi, 10.4 milioni di trofei: Ricompense: 3 avatar

Obiettivo: 3 milioni di giochi, 9 milioni di trofei. Ricompense: 1 avatar, 1 tema

Obiettivo bonus: 3.7 milioni di giochi, 11 milioni di trofei. Ricompense: 3 avatar

Se tutte le richieste saranno soddisfatte, i giocatori partecipanti otterranno un ulteriore tema dinamico. Tutti i progressi non saranno cumulativi, e verranno resettati ogni settimana. In aggiunta a questa iniziativa, Sony ha annunciato anche un tornata di sconti (come avvenuto lo scorso anno), che saranno inseriti nel PlayStation Store, in aggiunga ad un weekend multiplayer gratuito.

