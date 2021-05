Ecco i migliori videogiochi in uscita a Maggio 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Salutiamo Aprile e diamo il benvenuto al mese di Maggio! È in arrivo una ricca line-up di videogames; scopriamo insieme i migliori!

Tra i nuovi arrivi il più chiacchierato è sicuramente Resident Evil: Village, l’ottavo capitolo della celeberrima serie horror che completerà l’arco narrativo del suo predecessore. Siete pronti a morire di paura? Presto disponibili due interessanti DLC: Assassin’s Creed Valhalla verrà presto arricchito con Wrath of the Druids, mentre per Subnautica è in arrivo Below Zero.

Un nuovo arrivo molto particolare tra i migliori videogiochi di Maggio 2021 è Of Bird and Cage. Più che un gioco, questo titolo è un vero e proprio album musicale (e che tracks, signori!) da scoprire attraverso una storia immersiva. Per le anime avventurose è in uscita King of Seas, un’avventura piratesca che vi farà veleggiare oceani sconfinati e ricchi di sorprese! Agli appassionati di sport, invece, segnaliamo Skate City, un titolo dalle atmosfere lo-fi che metterà alla prova la vostra abilità acrobatica!

La serie “graditi ritorni” questo mese è davvero ricchissima! Tra questi Days Gone, che finalmente sbarca anche su PC. Su Switch arriva un apprezzatissimo titolo uscito originariamente su Nintendo 3ds: parliamo di Miitopia, che vi trasporterà in un mondo incantato coloratissimo e folle. Gradito ritorno anche 7 Years From Now, che da mobile game oggi è stato finalmente ottimizzato per PC e Switch.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Maggio 2021, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Maggio 2021 | Elenco

The Colonists – 4 maggio – PS4, XBO, Switch

Sayri: The Beginning – 4 maggio – PC

Skate City – 6 maggio – PS4, XBO, PC, Switch

Demeo – 6 maggio PC VR

Highrisers – 6 maggio – PC

Resident Evil: Village – 7 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia

Hood: Outlaws & Legends – 10 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition – 13 maggio – Switch

Monster Harvest – 13 maggio – PC, Switch

Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids DLC – 13 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia

Famicom Detective Club: The Missing Heir + Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind – 14 maggio – Switch

Mass Effect: Legendary Edition – 14 maggio – PS4, XBO, PC

Subnautica – 14 maggio –Switch

Subnautica: Below Zero – 14 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Before We Leave – 14 maggio – PC

Void Terrarium Plus – 18 maggio – PS5

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice – 18 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Days Gone – 18 maggio – PC

Snow Runner – 18 maggio – Switch

Aerial_Knight’s Never Yield – 19 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – 20 maggio – PS4, Switch

Angelique Luminarise – 20 maggio – Switch

Rune Factory 5 – 20 maggio – Switch

Uncharted Waters IV with Power-Up Kit HD Version – 20 maggio – PC, Switch

Of Bird and Cage – 20 maggio – PC

Knockout City – 21 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Miitopia – 21 maggio – Switch

Rust – 21 maggio – PS4, XBO

Deathloop – 21 maggio – PS5, PC

Biomutant – 25 maggio – PS4, XBO, PC

King of Seas – 25 maggio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch

Maneater – 25 maggio – Switch

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – 25 maggio – PS4, PC, Switch

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs – 25 maggio – XSX, PC

Earth Defense Force: World Brothers – 27 maggio – PS4, PC, Switch

Fighting EX Layer: Another Dash – 27 maggio – Switch

MechWarrior 5: Mercenaries – 27 maggio – XBO, XSX

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – 27 maggio – PS4, XBO, PC, Switch

Oddworld: Collection – 27 maggio – Switch

The Idolmaster: Starlit Season – 27 maggio – PS4, PC

World’s End Club – 28 maggio – Switch

7 Years From Now – 28 maggio – PC, Switch

Roots Of Pacha – 28 maggio – PC

Fallen Knight – 31 maggio –PC