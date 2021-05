Ratchet and Clank Rift Apart: mostrato il nuovo gameplay

Ormai è ufficiale, questo sarà l’anno di Ratchet and Clank: Rift Apart come dimostra il nuovo gameplay del titolo che uscirà a giugno

Ratchet and Clank: Rift Apart, l’ultimo titolo della casa americana Insomniac Games, si è dunque mostrato in tutta la sua magnificenza con un gameplay per PS5. Ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione

Cosa si capisce dal gameplay di Ratchet and Clank: Rift Apart

Prima di tutto, dai gameplay di Ratchet and Clank: Rift Apart diffusi in rete, si può già notare come l’esperienza di gioco sia già piuttosto movimentata, ultra colorata e piena zeppa di armi da sperimentare per sconfiggere le tonnellate di nemici.

Il titolo della Insomniac Games dunque, la stessa casa del draghetto Spyro, è perfettamente all’altezza delle aspettative dei giocatori che sono cresciuti con la saga del dinamico duo. Stessa cosa dicasi per i “rivali” della Naughty Dog, la stessa di Crash Bandicoot per intenderci, Jak and Dexter.

Tra le armi che vediamo brandire da Rivet ci sono un fungo galleggiante che spara sui nemici, una sorta di alleato naturale, il Topiary Sprinkler, la Shatterbomb, il Rift Tethers che si può combinare con altre armi ed anche un paio di stivali a razzo per spostarsi più agevolmente e rapidamente in tutti i livelli. Il titolo uscirà ufficialmente l’11 giugno per PS5 e, oltre a funzionare a 4K per 30 FPS, può anche raggiungere 60 FPS a una risoluzione inferiore. Del resto, la recente console di casa Sony deve rispettare anche certi standard grafici!

Ad ogni modo, giugno è piuttosto vicino