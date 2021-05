Scarlet Nexus: demo in arrivo su Xbox a maggio

Bandai Namco ha annunciato che la demo di Scarlet Nexus arriverà fra pochi giorni in anteprima sui sistemi della famiglia Xbox

La demo di Scarlet Nexus farà la sua apparizione sugli store digitali della famiglia Xbox a partire dal 21 maggio. L’azienda giapponese avevagià annunciato l’arrivo di una versione dimostrativa per il suo attesissimo gioco hack and slash, ma non sappiamo ancora se la vedremo su tutti i sistemi dell’ecosistema Microsoft o solo sulle console di nuova generazione.

La demo di Scarlet Nexus permetterà agli utenti Xbox di avere un assaggio del gameplay

L’arrivo della demo di Scarlet Nexus sui sistemi Xbox permetterà agli utenti di scoprire il gameplay molto interessante di questo titolo. Si parla di un gioco d’azione fortemente ispirato a titoli hack and slash come Bayonetta o Devil May Cry, caratterizzato nell’estetica da una forte componente orientale. Il team di sviluppo conta fra le sue fila sia gli sviluppatori dell’apprezzato Code Vein, sia alcuni dei creatori della famosa serie Tales of.

L’immaginario di Scarlet Nexus appartiene ad un particolare sottogenere del cyberpunk, chiamato “Brainpunk“, di cui il gioco in questione è addirittura il primo esponente. I personaggi del gioco, infatti, sono capaci di interfacciarsi con una rete neurale potenziata per sfruttare alcuni poteri sovrumani, come quello della psicocinesi. Nel corso del gioco potremo utilizzare questi poteri per ampliare il nostro ventaglio di combo e collaborare con i nostri compagni. Il gioco, infatti, dovrebbe presentare una campagna raccontata da due punti di vista differenti e persino delle leggere meccaniche da gioco di ruolo.

Scarlet Nexus sembra davvero in ottima forma e non vediamo l’ora di provarlo. Bandai Namco è molto impegnata, ultimamente, come dimostra anche la pubblicazione dell’ultimo video di gameplay di Tales of Arise. Volete acquistare uno dei suoi prodotti a prezzo scontato? Allora date un’occhiata ad Instant-Gaming. Per rimanere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK.