Final Fantasy XIV Endwalker: data d’uscita e altri dettagli

Nelle score ore, Square Enix ha svelato una quantità immane di dettagli sulla prossima espansione di Final Fantasy XIV, Endwalker, con tanto di data d’uscita

Final Fantasy XIV è la concettualizzazione del miracolo. Un titolo nato sfortunato, cresciuto male e rifiorito, nel corso del tempo, per diventare uno dei migliori MMORPG di sempre (sicuramente il migliore di Square Enix) e uno dei più giocati. Dopo tanti eventi e aggiornamenti vari per l’ultima espansione, Shadowbringers, nelle scorse ore Square Enix ha svelato una vera e propria cornucopia di dettagli su Endwalker, la prossima gigantesca espansione, che arriverà il prossimo 23 novembre 2021. Se preordinerete Endwalker, invece, potrete accedere al nuovo contenuto quattro giorni prima del lancio, quindi a partire dal 19 novembre.

Il Director e Producer Naoki Yoshida ha aperto la presentazione per il Fan Fest di Final Fantasy e svelato una lunga lista di informazioni su Endwalker. Preparatevi quindi, perché la data d’uscita è solo l’inizio. Innanzitutto, la cosa che più interesserà agli appassionati è sicuramente l’introduzione di una nuova classe, il Reaper, un melee DPS completamente nuovo. Aggiunte anche alcune zone, come Thavnair e Old Sharlayan, nuove mount, nuovi dungeon per la storia e nuove serie raid chiamate Myths of the Realm. Square Enix ha anche mostrato un trailer per presentare Endwalker che mostra importanti implicazioni nella storia di Final Fantasy XIV, che vi lasciamo qua sotto.

Final Fantasy XIV Endwalker: data d’uscita, collector’s edition e tante novità!

Verranno rilasciate quattro diverse versioni di Final Fantasy XIV Endwalker. Nell’ordine, avremo la Collector’s Edition, la Collector’s Box, la Digital Collector’s Edition e la Standard Edition. Come ci si poteva aspettare non ci sarà un’edizione fisica del gioco e in tutte le precedenti sarà presente il codice per il download del gioco. Vi ricordiamo che se preordinate una qualsiasi delle edizioni qui sopra citate, avrete accesso al gioco con quattro giorni d’anticipo.

Data d'uscita, nuovi contenuti e edizioni di Final Fantasy XIV Endwalker sono stati svelati, e questo, conoscendo la Creative Business Unit III, è solo l'inizio.