Yakuza: svelati i primi dettagli sul nuovo gioco sequel di Like a Dragon

Solo poco più di un mese fa Toshihiro Nagoshi, il padre dello studio Ryu Ga Gotoku e della serie di Yakuza, rivelava il suo abbandono dello studio di sviluppo e della stessa SEGA, insieme al producer Daisuke Sato. Non si hanno notizie riguardo dove essi si siano diretti, oltre alle voci che volevano supporre l’arrivo di Nagoshi nell’azienda cinese NetEase. Al posto dell’ex veterano di RGG, Masayoshi Yokoyama ha assunto il ruolo di guida dello studio, insieme al director Horii e il produttore Sakamoto. In una dichiarazione fatta sulla rivista videoludica giapponese Famitsu, Yokoyama rassicura sul destino della serie di Yakuza, rivelando come il nuovo gioco sarà un seguito di Like a Dragon.

Il futuro dello studio e del nuovo gioco di Yakuza

I dubbi che attanagliavano in queste ultime settimane i fan della serie di Yakuza non sono stati frutto soltanto dell’abbandono degli esponenti storici della saga, ma anche per la nuova svolta che il franchise ha preso con Kasuga Ichiban e il nuovo gioco Like a Dragon, che ha rivoluzionato l’intero sistema di gioco. In aggiunta, il titolo Judgment sembra si trovi al capolinea, per via della continua disputa tra SEGA e la Johnny Associates, ovvero l’agenzia dell’attore che interpreta l’investigatore del gioco, Takayuki Yagami. Questo perché le politiche dell’agenzia entrano in contrasto con le ambizioni di SEGA nel portare il titolo su PC, ritenendolo una piattaforma non rilevante all’industria videoludica.

Nel frattempo, mentre Judgment potrebbe trovare la sua fine con una nota alquanto amara, nonostante l’ultimo gioco rilasciato abbia avuto un successo strepitoso, la serie di Yakuza andrà avanti per i suoi passi: è stato confermato che il prossimo titolo sarà un continuo della storia di Ichiban, e che verrà ambientato dopo diversi anni dagli avvenimenti del primo episodio. In aggiunta, a colmare il vuoto potenzialmente lasciato da Judgment arriveranno anche altre IP inedite e non ancora annunciate, esterne alle saghe più note dello studio Ryu Ga Gotoku.

