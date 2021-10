Yakuza: arriva l’addio di Nagoshi, il creatore di Ryu Ga Gotoku

Con un messaggio di addio, Toshihiro Nagoshi, creatore della serie Yakuza e fondatore dello studio Ryu Ga Gotoku, annuncia il suo abbandono della casa videoludica

Nella dichiarazione fatta da Nagoshi, dice di non sapere cosa verrà creato in futuro. Tuttavia, pensa che con il testimone passato ad una nuova generazione verranno migliorate le basi dello studio costruite nel corso degli ultimi quindici anni, e che porteranno così al mondo dei fantastici videogiochi. Nagoshi, fondatore di Ryu Ga Gotoku e director di Yakuza sostiene però che anch’essa dovrà imparare, cercare di mettersi alla prova e crescere. Conclude il messaggio chiedendo ai fan di continuare a supportare gli sforzi e le situazioni che incentreranno studio.

Ryu Ga Gotoku e Yakuza: cosa riserva il futuro della serie

Al posto di Nagoshi, sarà compito di Masayoshi Yokoyama guidare Ryu Ga Gotoku, mentre il director Horii ed il produttore Hiroyuki Sakamoto diventeranno i core leader dello studio; i giochi futuri della serie Yakuza resteranno dunque con il nuovo stile di gioco a turni e narranti le gesta di Ichiban Kasuga, novità introdotte nell’ultimo capitolo della serie. Si ricorda come ad agosto giravano voci su Nagoshi, vicino all’entrare in NetEase, ma non è ancora mai stata data alcuna conferma su dove andrà a finire il creator. Anche il producer Daisuke Sato dice addio ai fan, rivelando la sua partenza da SEGA e ringraziando tutti i videogiocatori e colleghi con il quale ha potuto condividere lo sviluppo della serie nei suoi dieci anni di presenza.

Il director Masayoshi Yokoyama prende le redini dell’azienda, presentando sul sito dello studio la sua nuova struttura. Viene inclusa anche una sua dichiarazione, nel quale sostiene sia “necessario cambiare all’interno di un mondo in cambiamento”. Spiega come, all’inizio di tutto, lo studio viveva in una situazione precaria, ed il nome di Nagoshi era in pratica ciò che lo caratterizzava. Yokoyama ha da sempre mirato a qualcosa di diverso per Ryu Ga Gotoku e la serie Yakuza, e dice di aver combattuto nel corso degli ultimi dieci anni per farlo. La resistenza che ha incontrato in origine si è poi trasformata, ed adesso si trova ad ereditare lo studio da Nagoshi stesso.

Magari questo abbandono significherà la nascita altrove di nuove opere da parte di Nagoshi.