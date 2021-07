Tencent vuole acquistare Sumo Digital per 1.27 miliardi

Nelle scorse ore è trapelata in rete la notizia, riportata da Reuters, che Tencent vuole acquisire Sumo Digital per la cifra di 1.27 miliardi di dollari

Tencent è una società di gaming cinese che si sta facendo strada nel settore acquisendo importanti compagnie o stringendo particolari accordi. Una serie di investimenti, nello specifico, volti a supportare diversi studi di produzione di varie dimensioni, da Klei Entertainment a PlatinumGames passando per Dontnod Entertainment. Sulla scia di questo tipo di accordi, nelle scorse ore Reuters ha riportato una notizia davvero interessante per la quale il colosso cinese sarebbe intenzionato ad acquistare Sumo Digital per la cifra di 1.27 miliardi di dollari.

Sumo Digital è lo studio alle spalle del recente Hood: Outlaws and Legends, ma anche di Crackdown 3 o Sackboy: A Big Adventure. Come abbiamo già detto, Tencent acquisterà la compagnia per 1.27 miliardi di dollari, con gli investitori che riceveranno 513 penny per ogni azione posseduta. Sumo Digital è una compagnia che finanziariamente è valutata ben 919 milioni di sterline. Stando alle dichiarazioni finora rilasciate, il consiglio di amministrazione della compagnia rimarrà esattamente lo stesso.

Nuovo acquisto di Tencent: Sumo Digital entra a far parte della compagnia!

Il presidente non esecutivo di Sumo Digital, Ian Livingstone, avrebbe dichiarato:

Il Consiglio di Sumo crede fermamente che l’azienda riceverà grandi benefici dall’esteso ecosistema di videogaming di Tencent, dalla sua esperienza consolidata nell’industria e dalle grandi risorse strategiche.

Carl Carvers, attuale CEO di Sumo che manterrà la carica anche dopo l’acquisizione, ha invece affermato:

Non potevamo di certo farci sfuggire l’opportunità di lavorare con Tencent.

Speriamo che, anche in questo caso con Sumo Digital, Tencent mantenga la stessa prospettiva delle scorse acquisizioni: investimenti di denaro che non vanno a modificare la visione dell'industria della compagnia acquisita.