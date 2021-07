Microsoft Flight Simulator: elicotteri in arrivo nel 2022

Succose novità in vista dei futuri update del più famoso simulatore di volo. Sembra che gli elicotteri stiano per arrivare in Microsoft Flight Simulator

Flight Simulator sta vivendo una nuova vita. Dopo il ritorno sulle scene lo scorso anno, moltissimi fan e semplici giocatori si sono avvicinati al mondo dell’aeronautica grazie alle novità introdotte in questo nuovo capitolo. La qualità di dettaglio delle ambientazioni riprodotte e la precisione nella simulazione di volo sono due tra i molteplici elementi che rendono questo capitolo un capolavoro. Non solo aerei però, perché stando agli ultimi sviluppi, anche gli elicotteri arriveranno presto all’interno di Microsoft Flight Simulator.

Previsto per il 2022 l’arrivo degli elicotteri in Microsoft Flight Simulator

Di recente, gli sviluppatori Asobo Studio, hanno rilasciato la roadmap con le novità e le prossime aggiunte al titolo previste per questa estate. Oltre alle notizie relative alle partnership con altre aziende e all’arrivo di Flight Simulator anche su Xbox Series X/S, Asobo ha pubblicato una scheda con un elenco di tutte le aggiunte desiderate dai giocatori per il futuro. La feature più voluta dai fan, con un totale assoluto di 1500 voti, si è dimostrata l’aggiunta degli elicotteri all’interno di Microsoft Flight Simulator. In questo documento, gli elicotteri sono stati etichettati come “pianificati” con una data di rilascio indicativa per il 2022.

Oltre a questa, altre 47 richieste sono sotto il giudizio degli sviluppatori per un eventuale rilascio. Come ben suggerito dai giocatori, Flight Simulator offre un elevatissimo livello di dettaglio delle mappe, tale da far volare molte persone a bassa quota per ammirare meglio il paesaggio sottostante. Con gli elicotteri, questa sensazione sarebbe perfettamente catturata. Gli elicotteri sono solo un’altra delle numerose aggiunte previste per i prossimi mesi. Ricordiamo infatti l’introduzione degli aerei e jet militari prevista per il prossimo novembre. Il gioco è disponibile ora su PC e, dal 27 luglio, anche su Xbox Series X/S.

