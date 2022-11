Sonic Frontiers: i numeri di ora

Uno dei titoli più attesi di novembre è stato di sicuro Sonic Frontiers, ma andiamo a vedere come si sta comportando la nuova avventura del mitico riccio blu

Negli ultimi mesi c’è stato un gran parlare di questo gioco, forse anche troppo a volte, ma del resto era inevitabile. Sonic Frontiers è uscito dunque l’8 novembre, circa una settimanella fa, ma quali numeri ha fatto fino a questo momento? Hanno soddisfatto le aspettative? Andiamo a scoprirlo insieme!

Sonic Frontiers: un successo agli inizi?

Dopo le innumerevoli anticipazioni ed elucubrazioni Sonic Frontiers è finalmente uscito su PS4, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch l’8 novembre placando finalmente gli animi dei videogiocatori più impazienti. Lo si potrebbe definire un successo?

Nonostante non abbia fatto il boom sperato, o forse non ancora, il gioco sembra aver riscosso per il momento molti elogi soprattutto provenienti dai fan più intransigenti del riccio blu della SEGA. Stando alle rilevazioni di SteamDB questo titolo ha registrato più di 19.000 giocatori al lancio che hanno battuto il precedente Mania, platform 2D a scorrimento laterale del 2017, che aveva invece sfiorato i 12.000 giocatori.

Ovviamente non sono mancate le critiche, soprattutto per quanto riguardava il suo girare su Nintendo Switch in confronto alla Xbox, ma sembra che ci si trovi comunque di fronte ad un lancio tutto sommato abbastanza solido. Non va poi dimenticato che siamo ancora agli inizi della cosa perciò aspettiamo di vedere come si comporteranno le vendite di questi mesi del titolo.

