Super Smash Bros Ultimate: il ritorno di “Identità segreta”

Prima o poi doveva succedere che ci ripetessimo: torna di nuovo l’evento del weekend “Identità segreta” di Super Smash Bros. Ultimate!

Ci eravamo promessi che l’ultima occasione in cui avremmo parlato (quantomeno con assiduità garantita) degli eventi del weekend del gioco sarebbe stata la nostra prima ripetizione, ed ecco che “Identità segreta” torna ad effettuare la sua scrematura tematica nel Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros. Ultimate. Come è già avvenuto nel mese di novembre di due anni fa, anche stavolta saranno gli Spiriti mascherati i protagonisti. I contenuti saranno fruibili a tutti, nonostante Joker si limiti a prestare il volto a discapito della sua natura di personaggio DLC. Stavolta, però, saremo più informativi!

L’identità segreta torna a riempire di mistero Super Smash Bros. Ultimate

Per darvi un’idea di come sono cambiate le cose dal precedente reportage dell’evento “Identità segreta” di Super Smash Bros. Ultimate, abbiamo una lista completa degli Spiriti che potrete trovare. Parliamo di Dark Matter, Black Shadow, Wario-Man, Blood Falcon, Spring Man, Min Min (sì, esatto), Mr. L, Kafei, Lavio, Dr. Crygor, Octoling, Wrestler e giornalista, Twintelle, Furfo, Tipo Timido, I ragazzi del baseball, Capitan Drago, Wonder Blue, Plague Knight, Eggplant Man, Squittix e, infine, Cubone. Di questi, naturalmente, avremo tre Leggende che faranno la loro comparsa in orari specifici.

Alludiamo a Dark Matter, che troverete alle sette di mattina e di sera, a Black Shadow, che compare alle undici di mattina e di sera, e a Wario-Man, previsto per le tre di notte e di pomeriggio. State particolarmente attenti all’ultimo dei tre, che coinvolge proprio la Smash Finale di un personaggio. Proprio come il torneo di settimana scorsa, questo evento non introduce contenuti inediti e, come tale, durerà tre giorni. Le danze si apriranno alle sette di mattina di dopodomani, venerdì 28 gennaio, per poi concludersi alla stessa ora di lunedì 31. È stato un piacere tenervi compagnia fino ad oggi!

Ora sta a voi dirci la vostra: tornerete a partecipare anche a questo evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.