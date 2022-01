I migliori casinò online 2022, tutti i dati tecnici

Qual è il miglior casinò 2022? I nostri esperti hanno valutato i produttori di giochi, il software, l’accettazione di pagamenti e le licenze per giocatori italiani

L’esperto di giochi online, Ralf Zimmer, del famoso portale Ralfcasino.com Vi presenta tutte le ultime informazioni sui giochi, il software e gli ultimi sviluppi tecnici del casinò online. Ci viene spesso chiesto come riconoscere un casinò serio e moderno. In questa guida, diamo consigli importanti e spieghiamo tutto ciò che è importante quando si gioca. Vi mostriamo anche come riconoscere i migliori giochi e su quale software puntare nel 2022.

Serietà e Licenze di casinò

Quando si sceglie un casinò online, la prima cosa che si dovrebbe cercare è una licenza valida. I giocatori italiani amano particolarmente visitare il casinò online della Svizzera. Tuttavia, anche se non si tratta di un operatore svizzero, il fornitore deve avere una licenza come quella della Malta Gaming Authority.

Sul sito web del casinò, la licenza può essere controllata insieme all’autorità di emissione. Si vede il fornitore e anche il paese in cui viene rilasciata la licenza – nel migliore caso dell’UE. Non consigliamo giocare in casinò senza licenza. Perché lì si rischia di imbattersi in giochi falsi o di non ricevere le proprie vincite. Ci sono alcuni siti di casinò virtuali dove si può giocare senza registrarsi. Per ragioni di sicurezza, tuttavia, dovresti sempre assicurarti che i siti online abbiano una licenza valida.

Altre caratteristiche di sicurezza

Devi avere la certezza che i tuoi dati personali e bancari siano al sicuro. Ogni casinò moderno su internet dovrebbe disporre della crittografia SSL e di politiche sulla privacy aggiornate. In questo modo, il fornitore garantisce che i vostri dati personali non siano trasmessi a terzi e non possano essere visualizzati. Soprattutto per i giocatori con soldi veri, questo è un fattore essenziale. I giocatori italiani possono riconoscere dai sigilli di approvazione, come quello di eCOGRA, che si tratta di un gioco corretto e con licenza ufficiale.

Software per giochi di casinò

I migliori giochi da trovare online nel 2022 combinano divertimento e grafica di alto livello con buone opportunità di vincita. Spieghiamo come trovare i giochi del casinò più sicuri e affidabili. I casinò migliori 2022 ti permettono di giocare su qualsiasi dispositivo. Gli esperti consigliano di controllare sempre la percentuale di ritorno al giocatore, chiamata RTP, che nel migliore dei casi è superiore al 96%. Da un lato, ci sono quelli tra i giocatori italiani che amano i giochi da tavolo come il poker, il blackjack e il baccarat. D’altra parte, ci sono i fan delle slot machine online. Questi giochi offrono nuovi bonus e caratteristiche entusiasmanti. Slot machine come Book of Ra sono giocate in tutto il mondo. I migliori produttori di software a livello internazionale lo sanno, e la maggior parte di loro offre giochi di carte, roulette e slots.

I produttori di software più popolari 2022 nel casinò online

Questi sono attualmente i produttori più popolari, i top 10, i cui giochi possono anche essere trovati in tutti i casinò virtuali di buona fama:

Pragmatic Play

Microgaming

NetEnt

Red Tiger

BetSoft

Evolution Gaming

Yggdrasil

Play’n GO

Novomatic

PlayTech

Come sono cambiati questi giochi negli ultimi anni? Attualmente, ci sono le progressive slot machines, Jackpots e le video slot in 3D. Questi sono i più recenti e amati giochi online 2022. I video slots offrono più probabilità di vincere tramite le linee e i famosi round bonus.

Ma ci sono anche delle altre novità. Evolution Gaming si è specializzato in giochi con dealer dal vivo, i cosiddetti giochi di casinò ‘live’. Questi utilizzano software di streaming in HD e sono riservati esclusivamente ai giocatori con soldi veri. I croupier utilizzano carte vere, che vengono mostrate sullo schermo. Negli ultimi anni e soprattutto mesi, sempre più provider stanno offrendo questi popolari giochi dal vivo.

Metodi di pagamento

Al giorno d’oggi, non è più sufficiente offrire una sola opzione per i depositi e i prelievi nei casinò. I migliori casinò online si sono evoluti con i tempi e offrono una conveniente selezione di moderni fornitori di pagamento. A cosa bisogna fare attenzione quando si effettuano i pagamenti? Prima di tutto, devi registrarti come giocatore per fare il tuo primo deposito. Nel 2022, tuttavia, è una questione di pochi minuti. I migliori casinò offrono persino un buon bonus più giri gratis sul primo deposito.

Come depositare

Dopo esserti iscritto come giocatore, scegli l’opzione di pagamento che più ti si addice. I casinò online possono stabilire da soli l’importo a partire dal quale i depositi sono disponibili. Tuttavia, un certo standard prevale per garantire la cordialità del cliente. Tipicamente trovi queste opzioni nei casinò europei per gli italiani:

Carte di credito: Mastercard/VISA

Bonifico bancario classico

Bitcoin, altre criptovalute

Paysafecard

Skrill/Neteller

Come giocatore, devi semplicemente selezionare il metodo di pagamento, inserire l’importo e il denaro verrà depositato immediatamente nel tuo account. La parte migliore è che – come abbiamo spiegato prima – si ricevono anche dei bonus sul primo deposito. Ora puoi scegliere tra tutti i giochi offerti dal provider e goderti l’esperienza.

Pagamenti veloci

Depositi e prelievi possono anche essere fatti nei migliori casinò online 2022 con pochi click tramite il telefono cellulare. Sia nel browser che come app del casinò. In ogni caso, dovresti scegliere un casinò con pagamenti veloci. I limiti per i prelievi possono variare a seconda del fornitore. Scegliete un metodo di pagamento sicuro che vi è familiare. Fortunatamente, molto è stato fatto anche in termini di servizio clienti. La maggior parte dei casinò online offre già una chat dal vivo dove si può rispondere alle domande rapidamente e facilmente.

Conclusione

I nostri esperti di gioco online ti consigliano di scegliere un casinò online rispettabile e licenziato. Un altro elemento importante è la disposizione di una crittografia sicura. Il casinò deve prendere sul serio la protezione dei dati. La qualità dei giochi offerti fa la differenza nell’esperienza di gioco. Vale sicuramente la pena di scegliere i fornitori con l’ultimo software di casinò. Con un po’ di fortuna, potrete farvi pagare le vostre vincite velocemente e con pochi click direttamente sul vostro portafoglio elettronico o conto bancario. Grazie agli ultimi sviluppi tecnici, giocare al casinò online è diventata un’esperienza piacevole e sicura.