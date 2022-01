Life is Strange Remastered Collection: disponibile una nuova anteprima

Square Enix ha pubblicato una succosa anteprima della Life is Strange Remastered Collection. Scopriamo insieme tutti i miglioramenti grafici

Manca ormai poco all’uscita della collection di Life is Strange. Quest’ultima includerà i primi due titoli della serie Life is Strange rimasterizzati con una rinnovata veste grafica. Il bundle sarà disponibile per tutte le console, incluso PC, Stadia e GeForce Now. Con modelli dei personaggi aggiornati, miglioramenti nel motion capture e altro ancora, potremo rivivere le avventure scolastiche e di vita di Chloe e Max riscoprendo una delle migliori serie videoludiche delle scorsa generazione. Scopriamo in questa anteprima quali saranno i miglioramenti apportati dalla Life is Strange Remastered Collection.

Disponibile un’anteprima di 5 minuti della Life is Strange Remastered Collection

Square Enix ha pubblicato su tutti i social una nuova video anteprima dell’imminente Life is Strange Remastered Collection. Nel breve video della durata di 5 minuti circa, possiamo vedere i primi minuti di gameplay relativi al primo episodio dell’originale Life is Strange. Stando a quanto traspare nel video, sia da quanto dichiarato dalla casa di produzione, la collection dovrebbe contenere diversi miglioramenti. Alcuni di questi sono: risoluzione 4K nativa con Unreal 4 e un sistema d’illuminazione ricostruito, modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni, animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati.

Oltre che espressioni facciali di Max più dettagliate grazie a degli effetti speciali del viso aggiornati, occhi di Nathan e Chloe rielaborati, sincronizzazione labiale completa e ambienti nuovi e aggiornati con riflessi e texture. Come già anticipato, la raccolta sarà disponibile per tutte le piattaforme e per diversi servizi di cloud gaming come Stadia e GeForce Now. Tuttavia, la versione Switch del titolo sarà disponibile solo nel corso del 2022. Infine, chi acquisterà Life is Strange True Colors riceverà anche la Remastered Collection gratuitamente.

