Super Mario RPG: arriva anche il trailer di panoramica italiano

A pochi giorni dall’uscita del gioco, anche la branca nostrana di Nintendo ha pubblicato la versione in italiano del trailer di panoramica per l’ultima grande uscita dell’anno per l’idraulico, Super Mario RPG. La narrazione parte in quarta con la nuova premessa narrativa, dove il consueto rapimento fa da mero apripista ad un’avventura molto più grande del solito. Alcuni personaggi, come Mallow e Geno, vantano i loro nomi originali (complice anche la loro presenza come Spiriti in Super Smash Bros. Ultimate), mentre altri riceveranno finalmente dei nominativi più consoni all’inedita (nonché insperata ed insperabile) localizzazione in italiano. L’antagonista Smithy, da noi, sarà Fabbro Magno.

Il trailer di panoramica nostrano, Super Mario RPG parla italiano!

Il video di presentazione non fa alcun mistero di conoscere il suo pubblico, tra la menzione di “boss ancora più forti” e “foreste labirintiche” accompagnate da uno dei brani più celebri del gioco. Parlando di musica, ricordiamo di nuovo che sarà possibile alternare tra l’originale e le versioni riorchestrate (andando sul sicuro in entrambi i casi). Il tasso di sfida si potrà adattare alle esigenze di tutti i giocatori. I fan di Mario alle prime armi potranno avere il loro primo assaggio di gioco di ruolo con la modalità facile, mentre i veterani avranno pane per i loro denti con la rivincita contro i boss. Le attività secondarie inoltre non mancheranno, come i barili del Fiume Mida o la corsa a cavallo degli Yoshi sulla loro isola. Appuntamento nel fine settimana, venerdì 17 novembre!

