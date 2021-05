Super Smash Bros. Ultimate: “Ritmo” nell’evento del weekend

L’evento del weekend nel Tabellone degli Spiriti di Super Smash Bros Ultimate è letteralmente chiamato “Ritmo”: vi spieghiamo in che consiste

Anche questo mercoledì abbiamo un’anticipazione del prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate. Stavolta ad essere interessato sarà il Tabellone degli Spiriti, e il titolo non lascia alcuno spazio all’immaginazione: “Ritmo”! I protagonisti saranno dunque tutti gli Spiriti che si distinguono per le loro abilità canore o di ballo. Trattandosi di una raccolta di oltre 1000 elementi, lo spazio di manovra per effettuare scremature non manca di certo, e anche le ricompense saranno generose per chi tra noi sta cercando di fare evolvere alcuni Spiriti per sbloccare quelli successivi.

Il ritmo del weekend nel prossimo evento di Super Smash Bros. Ultimate

Ricordiamo, per motivi di guida, che la ricompensa del prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate saranno snack. Con questi oggetti, sacrificando un po’ dei nostri sudati Punti Spirito, potremo nutrire i nostri Spiriti al fine di accelerarne la crescita. Ce ne sono di piccoli, di medi e di grandi, gli ultimi dei quali possono portare uno Spirito appena ottenuto a crescere anche di venti livelli. Considerando che alcuni di questi ne sbloccano altri una volta raggiunto il livello 99, avrete un incentivo in più per darvi da fare: potreste sbloccare nuovi contenuti e facilitarvi le cose per portare avanti la vostra collezione!

Naturalmente, come vedete nella notifica in-game qui sopra, anche in questo caso ci sono Spiriti di più tipi e classi, come le Leggende molto ostiche (tra cui la temutissima Pauline). Se però ricordate quanto ci ha detto Masahiro Sakurai presentando Min Min, dovreste sapere che per ogni Spirito sperimentare può rivelarsi vitale. Vi lasciamo in compagnia del punto saliente del video qui sotto. Per quanto invece concerne l’evento di questo fine settimana, avrete tempo da dopodomani, venerdì 7 maggio, alle otto di mattina. Il sipario calerà lunedì 10 alla stessa ora, quindi il tempo non vi mancherà.

