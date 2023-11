Milano AutoClassica 2023: informazioni, orari, date e biglietti

Tra pochi giorni riaprirà i battenti, come di consueto, la pregiata selezione di vetture da collezione offerta da Milano AutoClassica. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere per visitarla e godiamoci qualche piccola anticipazione

Anche quest’anno riparte uno degli eventi legato all’automobilismo storico più seguiti in Italia e in Europa. Milano AutoClassica si è fatta conoscere negli anni come una manifestazione di qualità sempre crescente e dai contenuti sempre molto curati, sino a diventare un vero e proprio punto di riferimento del settore. Appassionati ed operatori non possono assolutamente perdersi questo appuntamento, che può beneficiare degli spazi ampi e moderni del complesso espositivo di Rho Fiera Milano.

Vetture rare, auto da competizione, esemplari unici e museali sono solo alcune delle molteplici meraviglie offerte al pubblico durante i tre giorni in cui si terrà l’esposizione. Ovviamente molto spazio sarà riservato anche al mercato, sia per quanto riguarda le automobili che per ciò che concerne automobilia, restauro, modellismo, accessoristica ed editoria specializzata. Non mancherà nemmeno la possibilità di provare l’adrenalina che solo il mondo delle grandi aste sa regalare: infatti la Casa d’aste Wannenes offrirà alla sua clientela una esclusiva selezione di esemplari di vetture d’epoca e da collezione.

Milano AutoClassica 2023 si preannuncia quindi come uno spettacolo da non perdere: un’occasione unica per godere di forme e profumi di una magica epoca passata, con uno sguardo attento al futuro collezionistico e alle auto di domani. Un’opportunità per rivedere le vetture che amiamo e che hanno fatto la storia e, perché no, per scoprirne di nuove che magari non abbiamo mai avuto modo di vedere prima e aspettano solo di regalarci grandi emozioni. Per chi fosse interessato ad entrare nell’incredibile mondo delle auto d’epoca e da collezione, di seguito tutti i dettagli per visitare Milano AutoClassica 2023.

Milano AutoClassica 2023: costo, date e orari

I biglietti si possono acquistare direttamente sul posto presso le casse della fiera, oppure molto comodamente online, sul sito ufficiale di Milano AutoClassica. Il costo di un biglietto singolo varia a seconda delle seguenti categorie:

– Biglietto Intero: 25 euro in cassa, 20 online

– Ridotto ragazzi da 13 a 17 anni: 15 euro (in cassa e online)

– Bambini da 0 a 12 anni : gratuito (solo in cassa)

– Pacchetto Famiglia (2 adulti e 2 ragazzi da 13 a 17 anni): 50 euro (in cassa e online)

– Biglietto di tre giorni: 60 euro in cassa, 50 online

– Gruppi (scuole, associazioni e club, min. 10 persone): 15 euro (solo in cassa)

– Disabili e accompagnatori: biglietti con parcheggi riservati gratuiti, da ritirarsi presso la reception collocata all’ingresso del Padiglione 12. E’ necessario presentare il tesserino di disabilità o invalidità.

– Ingresso consentito ai cani solo con guinzaglio e, se di taglia medio-grande, è necessario l’utilizzo della museruola.

Milano AutoClassica 2023 si svolgerà dal 17 al 19 novembre 2023 secondo i seguenti orari:

– Venerdì 17 novembre, dalle 9.30 alle 19.00

– Sabato 18 novembre, dalle 9.30 alle 19.00

– Domenica 19 novembre, dalle 9.30 alle 19.00

Come Raggiungere Milano AutoClassica, ecco tutte le opzioni

Per raggiungere la fiera con i mezzi pubblici queste sono le scelte più comode:

– Passante ferroviario S5, S6 e S11 con fermata Rho Fiera

– Metropolitana Linea 1 (rossa), fermata Rho-Fieramilano

– Navetta a pagamento con partenza dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio

Chi invece preferisse raggiungere l’esposizione in auto troverà molto comode queste indicazioni:

– Da autostrade A1 e A7: percorrere la tangenziale Ovest in direzione Nord, uscire a Fiera Milano.

– Da autostrada A4: uscire a Pero-Fiera Milano

– Da autostrade A8 e A9: dalla barriera di Milano Nord, uscita Fiera Milano

– Da Milano: percorrere l’Autostrada A8 Varese-Como quindi uscire a Fiera Milano oppure l’Autostrada A4 in direzione Torino e uscire a Pero-Fiera Milano

Ampio parcheggio a pagamento disponibile sino ad esaurimento.

Per rimanere sempre aggiornati su esposizioni, fiere e raduni a tema automobilistico, continuate a seguirci su tuttotek motori!