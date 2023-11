Metaphor: ReFantazio e Persona 6 hanno una data di uscita, secondo un rumor

Altri rumor si accavallano in una giornata affollata, parlando ancora di data di uscita con Metaphor: ReFantazio e nientemeno che Persona 6

Siccome i crismi dell’ufficialità nel periodo pre-Game Awards sembrano dare quasi fastidio, ecco che dopo la possibile data di uscita per Marvel’s Wolverine abbiamo ancora dei rumor in merito all’arrivo di altri giochi, in questo caso Metaphor: ReFantazio e, cosa più importante, Persona 6. Con l’arrivo di Persona 5 Tactica più avanti nella settimana su tutte le piattaforme e l’arrivo di Persona 3 Reload il prossimo febbraio, sappiamo che Atlus sta lavorando a pieno regime ma i prossimi progetti sono ancora lontani, giusto? A quanto pare no, almeno non stando al leaker Im A Hero Too (che ha anticipato P3R). Al di là del peculiare username, questo insider ha risposto ad un altro tweet invitandoci a prendere carta e penna.

Metaphor and Asa will release in 2024.

P5X will release next year, and there will be tests in other regions too.

There is an SMT title being worked on.

P6 will be released in 2025. The reveal time is still being decided. This is all I have to share right now… — みどり (@MbKKssTBhz5) November 13, 2023

“Persona 6 nei sogni miei”: il rumor su Metaphor stringe il cerchio sulla data di uscita di ReFantazio

Come vedete qui sopra, Metaphor: ReFantazio dovrebbe uscire nel 2024 insieme al misterioso Asa, che si suppone sia un party game dedicato alla serie Persona con personaggi da tutti i cinque giochi. Parlando proprio della quinta gallina rossonera dalle uova d’oro, Persona 5X ripropone il fortunato quinto capitolo per dispositivi mobile ed è (anzi, sarebbe) previsto lo stesso anno con tanto di playtest. Ma passiamo all’elefante in salotto: il sesto episodio! Persona 6 dovrebbe arrivare nel 2025 con un reveal “ancora da decidere” e, sempre stando alla possibile attendibilità del rumor, in uscita al day one su Xbox. Ma per la conferma di tutto questo, compreso un nuovo Shin Megami Tensei, dovremo aspettare. E visti i tempi di attesa, vi invitiamo alla prudenza.

