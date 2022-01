Call of Duty: Modern Warfare 2, l’uscita sarà anticipata di un mese rispetto a Vanguard?

Siamo a gennaio e già da ora si inizia a parlare di uno dei titoli più attesi dell’anno e di ogni anno. Parliamo del nuovo capitolo della saga (ormai annuale) di Call of Duty. Vanguard, il capitolo targato 2021 ci ha lasciato un po’ interdetti. Ne abbiamo apprezzato le potenzialità ma, allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fin troppo evidenti delle lacune sia per quanto riguarda il comparto single player e sia per quanto riguarda il multiplayer. Nel 2022, però, arriverà Call of Duty: Modern Warfare 2 e, a quanto pare, l’uscita potrebbe essere anticipata di un mese rispetto ai suoi diretti predecessori.

L’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe arrivare nel corso del mese di ottobre 2022. A rivelare questa informazione è stato il noto insider Tom Henderson tramite un post sul proprio account ufficiale Twitter. La notizia, di per sé, potrebbe non colpire particolarmente. Risulta interessante, però, valutare questa scelta in base alle vendite degli ultimi due capitoli della saga (Cold War e Vanguard), entrambi usciti nel mese di novembre, rispettivamente nel 2020 e 2021. Ecco il cinguettio con cui Tom Henderson ha lanciato questa indiscrezione che prevede anche un evento di presentazione nel corso dell’estate:

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022