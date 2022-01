Sarebbe trapelato dal web il periodo d’uscita di Xenoblade Chronicles 3, il terzo capitolo dell’RPG di casa Monolith Soft

Ebbene sì: Xenoblade Chronicles 3 non è soltanto un sogno diventato realtà, ma ora ha anche un possibile periodo d’uscita. La saga RPG prodotta da Monolith Soft e distribuita prima per Wii e ora per Nintendo Switch nel 2022 compie dieci anni dalla sua uscita in Nord America: con il secondo capitolo uscito su Switch nel 2017 ha alzato l’asticella per quanto riguarda gli RPG su console portatile.

Xenoblade Chronicles 3: ecco il possibile periodo d’uscita

I rumor su Xenoblade Chronicles 3 e sul suo probabile periodo d’uscita erano iniziati l’estate scorsa, con Jenna Coleman (attrice di Victoria e Doctor Who), voce di Melia, che aveva annunciato di essere stata contattata dalla produzione per tornare a doppiarla. Inoltre, anche la compositrice della colonna sonora Yoko Shinomura aveva parlato di un nuovo gioco in uscita. Oggi, sappiamo tramite uno dei noti leaker della Grande N NateTheHate che lo sviluppo del gioco avrebbe subito dei forti rallentamenti a causa della pandemia di Covid. Sappiamo anche che Monolith Soft starebbe cercando di risolvere alcuni problemi riguardo al gioco (soprattutto tecnici).

Ma quindi, quando uscirà Xenoblade Chronicles 3? Molto probabilmente nel 2023, anche se non si esclude la fine del 2022 come periodo. Tutto dipende dalla casa produttrice, e da quanto effettivamente è stato rallentato lo sviluppo del titolo. Sappiamo inoltre che Monolith Soft ha espresso il desiderio di continuare a lavorare sulla saga di Xenoblade, il che significa che molto probabilmente ci saranno altri titoli in arrivo dopo Xenoblade Chronicles 3. Non ci resta che attendere ulteriori conferme (o smentite) da parte di Nintendo: per ora continuiamo a sperare!

E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!