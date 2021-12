Final Fantasy VII Remake Intergrade: svelati i requisiti per PC

Il tanto atteso Final Fantasy VII Remake Intergrade arriverà finalmente su PC la prossima settimana tramite l’Epic Games Store

Esatto, avete proprio letto bene, lo stesso Epic Games Store di Fortnite metterà a disposizione degli appassionati della saga creata da Hironobu Sakaguchi il tanto atteso Final Fantasy VII Remake Intergrade per PC quindi occhio ai requisiti! Il trailer ufficiale del titolo in questione sta già circolando in rete, ma non dimentichiamoci della cosa più importante, ovvero le “richieste” che questo titolo impone! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: avete già controllato i requisiti per il vostro PC?

Nel complesso, i requisiti per PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade (avete già letto la nostra recensione del “primo”?) non sono niente di troppo folle. I requisiti minimi richiedono infatti un Intel Core i5-3330 o AMD FX-8350 con 8 GB di RAM e una GeForce GTX 780 o Radeon RX 480 con 3 GB VRAM. Quelli consigliati invece (basati su una risoluzione di 2560×1440) un Core i7-3770 o Ryzen 3 3100, 12 GB di RAM e una GTX 1080 o RX 5700 con 8 GB di VRAM.

In entrambi i casi, avrete comunque bisogno di 100 GB di spazio di archiviazione sul vostro computer per la sua installazione. La risoluzione massima è 3840 × 2160 pixel, ma resta da vedere se verranno apportate altre migliorie. La mancanza dell’RTX di Nvidia nei requisiti sembra indicare l’assenza di supporto DLSS, ma dovremo aspettare e vedere nella prossima settimana. L’appuntamento è fissato ufficialmente per il 16 dicembre!

