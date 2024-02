State of Play | Stellar Blade: trailer con data di uscita

Uno squarcio cosmico nello State of Play: grazie al suo ultimissimo trailer, l’atteso Stellar Blade ha finalmente una data di uscita!

Durante l’ultimo State of Play, tra i molti trailer si è distinto quello di Stellar Blade nel darci una vitale informazione che si attendeva da tempo: una data di uscita. Certo, il gameplay del titolo di Shift Up era l’indiscusso protagonista, ma al di là di poterlo finalmente vedere in azione sappiamo finalmente quale numero cerchiare (e quale pagina cercare) sui nostri calendari. Il lancio, senza alcun bisogno di mantenere la suspense se avete letto il nostro recap, è previsto il 26 aprile. Il primo reveal risale a ormai quattro anni fa, quando il gioco era ancora chiamato Project Eve e Shift Up non si era ancora fatto un nome. Vi lasciamo al trionfale post dell’account ufficiale italiano di PlayStation.

Stellar Blade arriverà su PS5 il 26 aprile, con un’azione di grande stile. Nuovo gameplay e informazioni per il pre-ordine dallo sviluppatore Shift Up: https://t.co/n7lV4Uaj5P pic.twitter.com/e0vAb02WCf — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2024

Non solo data d’uscita: anche molto gameplay per Stellar Blade, tra le stelle dello State of Play

Data di uscita a parte, il trailer dello State of Play ci ha anche mostrato cosa faremo effettivamente in Stellar Blade. Il loop di gameplay include l’aiutare gli NPC, l’acquisto delle abilità e degli oggetti da consumare nonché, naturalmente, i combattimenti contro le mostruosità meccaniche sparpagliate per il mondo di gioco. Il tutto si prospetta particolarmente divertente, per quel poco che abbiamo potuto vedere. È inoltre bello vedere titoli tripla A di qualità dalla Corea, considerando che persino un gioco “piccolo” come Lies of P ha saputo sorprendere l’intera industria con un gameplay molto più profondo di quanto ci si sarebbe aspettato. Il 2024 di Sony si prospetta indubbiamente stellare, dunque, addii a Bungie permettendo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di quanto mostrato? Il 2024 di Sony si prospetta indubbiamente stellare, dunque, addii a Bungie permettendo.