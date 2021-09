PlayStation Showcase: presentato Project EVE con un trailer

Nel corso del PlayStation Showcase che sta andando in onda in questi istanti è tornato anche Project Eve, già presentato qualche tempo fa come esclusiva PS5, con un nuovo interessante trailer

Il PlayStation Showcase di Sony di questo caldo 9 settembre sta andando in onda in questi istanti, e lo stiamo seguendo in live per voi per portarvi tutti i contenuti possibili in diretta. Dopo l’annuncio di Knights of the Old Republic Remake, il ritorno di Forspoken e della Alan Wake Remastered, è tornata anche una nuova IP di uno studio coreano, SHIFT UP, che sembra essere diventata esclusiva PS5 (dal suo essere stato annunciato su PS4, Xbox One e PC): stiamo parlando di Project EVE. Un cambio di rotta che si è sentito già lo scorso gennaio, quando il gioco era tornato a presentarsi con un ridesign della protagonista (ricreata praticamente da zero) e altre modifiche all’idea originale.

Il gioco è ambientato in una Terra post-apocalittica conquistata dai cosidetti NA-tivi, entità colossali e terrificanti che hanno distrutto qualsiasi tipo di società umana e ne hanno preso il controllo. A settant’anni dal disastro, EVE torna sul pianeta terra insieme ad altri sopravvissuti per cercare di sanare la situazione… a suon di botte. Vi lasciamo il trailer presentato al PlayStation Showcase proprio qua sotto.

Project EVE torna a mostrarsi sul palco del PlayStation Showcase

Il gameplay di Project EVE si rifà ai pilastri del genere action-rpg, come God of War o Nier Automata. Quel che traspare da questo nuovo trailer proveniente dal PlayStation Showcase è anche un marcato rimando alle sinuosità e all’agilità di Bayonetta (completamente sparita dai radar…), con tanto di creature orribili e terrificanti da squartare in tripudi di sangue e budella. Ci piace!

Avete visto il trailer di Project Eve proveniente dal PlayStation Showcase di questa sera? Che cosa ne pensate?