State of Play: l’evento in diretta, ecco come vederlo!

Solo due giorni fa è stato annunciato e oggi è già qui: ecco lo State of Play di PlayStation in diretta. Godiamocelo insieme in questa fredda serata di gennaio

Il 2024 è iniziato e Sony ha resistito un mese esatto prima di iniziare a sganciare qualche bomba che possa, in qualche modo, sconvolgere il mercato videoludico in questa prima parte dell’anno. Oggi, 31 gennaio alle ore 23 italiane si terrà uno State of Play molto atteso e densissimo di significato per quella che sarà la vita della console Sony per tutto il 2024 e noi di tuttotek lo seguiremo in diretta tramite il player che troverete poco più in basso. Cosa ci toccherà vedere? Quali sono i principali annunci e i titoli che verranno mostrati? Proviamo ad ipotizzare, intanto, ecco a voi il player direttamente dal canale ufficiale YouTube per non perdere nessun frame.

State of Play in diretta: tante novità in arrivo

Saranno sicuramente tante le novità in arrivo per questo State of Play che, ricordiamo, potrà essere seguito in diretta tranquillamente dalla pagina di questo articolo con il player soprastante. Tante sono le ipotesi relative a potenziali annunci. A partire da Death Stranding 2, passando per giochi in uscita come Final Fantasy VII Rebirth e Rise of the Ronin, finendo a potenziali nuovi videogiochi come un nuovo (e attesissimo oltre che graditissimo) capitolo della saga di Metro oppure il tanto agognato DLC di Elden Ring. E poi non manca carne al fuoco relativa a degli aggiornamenti su Metal Gera Solid Delta o, perché no, su The Plucky Squire.

Non resta che goderci l'evento, preparate i pop corn e poi ci ritroviamo tutti qui sulle pagine di tuttotek.it per commentare quanto avvenuto con approfondimenti singoli e un recap di tutti gli annunci della serata.