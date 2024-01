Metro: sottotitolo “Awakening” per il nuovo gioco, reveal allo State of Play secondo un rumor

Un risveglio post-apocalittico: l’ultimo rumor sul possibile State of Play dà un sottotitolo al nuovo Metro, intitolato “Awakening”

Reggetevi forte ai vostri costosissimi visori: c’è un nuovo rumor in città, un’indiscrezione secondo la quale al prossimo State of Play verrà rivelato Metro Awakening, ultimo arrivato della serie. A “rivelarlo” (virgolette incluse per mera prassi) è il co-fondatore di Xbox Era, l’insider Nick Baker. Già sapevamo che 4A Games fosse alacremente all’opera con un nuovo capitolo nella nota serie post-apocalittica. Quel che nessuno si aspettava, piuttosto, era che si trattasse di un gioco per PSVR2. Artefice del tam tam, come vedete qui sotto, è Kurakasis su Twitter, con un annuncio in arrivo “molto presto”. Siccome le voci che circolano sulla presentazione di Sony hanno fissato il toto-data tra il 31 gennaio e il primo di febbraio, i conti sembrerebbero tornare.

I can reveal that a new Metro game, which is going to be announced very soon, is a VR game titled METRO AWAKENING#metro #metrogame #metroawakening pic.twitter.com/xFwpJE0vV5 — Kurakasis (@Kurakasis) January 29, 2024

Metro Awakening, reveal trailer nello State of Play: solo rumor o leak vero e proprio?

L’annuncio iniziale di 4A Games consiste in un semplice gioco single player nella serie Metro, risalente al 2020, con una storia influenzata dall’invasione russa sul suolo ucraino: ora, il nuovo rumor prevede che il presunto Awakening venga svelato nell’altrettanto ipotetico State of Play. Lo scorso agosto, la redazione di Insider Gaming ha riportato uno sviluppo a pieno regime, con test “continui” nell’arco dell’anno appena concluso. Probabilmente il gioco uscirà quest’anno, con una finestra di uscita nel primo trailer. Tuttavia, contrariamente alle piattaforme PC e PS5, l’uscita su Xbox Series X e Series S viene messa in dubbio dalla possibile natura VR del titolo. Il team di sviluppo sta “attivamente sperimentando con concetti per un multiplayer grazie al quale interagire in modo inedito col mondo di gioco”, nonostante la “dedizione alle esperienze in single-player”. Dita incrociate: le esclusive sono spesso fonte di inutili dissapori.

