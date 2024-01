The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: il trailer con Henry Cavill

Dopo il film d’azione Operazione U.N.C.L.E arriva il trailer di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di guerra con protagonista Henry Cavill e alla regia Guy Ritchie

Proprio la Lions Gate ha condiviso sul proprio profilo YouTube il trailer di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, con il ritorno della collaborazione tra Henry Cavill, conosciuto per il Superman del DCEU e Geralt di Rivia, e il regista Guy Ritchie. Questo non è l’unico film del regista che vedremo quest’anno, infatti si è dato da fare anche con The Gentlemen, che si è mostrato in un trailer. Nel film Henry Cavill sarà un cacciatore di nazisti e la trama prende spunto dal libro di Damien Lewis, con l’omonimo titolo, ovvero The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops e da documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico.

Il trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

I documenti appena citati raccontano le avventure di un gruppo di disadattati altamente qualificati riunoti sotto la guida di Winston Churchill e dell’autore Ian Fleming, per dare la caccia ai nazisti sabotando il Terzo Reich. Ogni membro sfrutta le sue abilità uniche, con Cavill come uomo d’assalto, mentre gli agenti segreti robusti eliminano i pezzi grossi e mandano all’aria le operazioni naziste. Questo gruppo cambiò di molto le sorti della guerra con le sue tattiche poco gentili.

Nel film vedremo la pericolosità delle loro missioni e allo stesso tempo ci sarà tanta leggerezza e tanto divertimento.Il punto forte di questo film sarà la fratellanza tra i membri del gruppo mentre affrontano le missioni. Anche se è un film d’epoca, sarà molto comico e movimentato. Nel cast, oltre a Cavill, troviamo Eiza Gonzalez, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henryque Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il film? Ditecelo con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

