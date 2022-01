Star Wars: tre nuovi giochi in sviluppo, la conferma arriva da EA e Lucasfilm

EA e Lucasfilm, poche ore fa, hanno confermato lo sviluppo di ben tre nuovi giochi ambientati nell’universo di Star Wars. Scopriamo insieme i dettagli

Di videogiochi ambientati nell’universo di Guerre Stellari ce ne sono stati tanti. Spesso il connubio ha funzionato di più e altre volte ha funzionato meno. Non v’è dubbio, però, che il fascino di questo universo ha sempre fatto presa su molti videogiocatori. Nelle scorse ore, Electronic Arts e Lucasfilm hanno confermato lo sviluppo di tre nuovi giochi ambientati proprio nell’universo di Star Wars. Tre nuovi giochi di cui si stanno occupando tre team diversi.

Star Wars: tre nuovi giochi in arrivo!

I tre team che si stanno occupando dei tre nuovi giochi di Star Wars rientrano tutti nella sfera d’influenza targata proprio EA. Innanzitutto, il primo che va citato (e di cui di recente era emerso un rumor sulla data d’uscita) dovrebbe essere il sequel di Jedi Fallen Order, realizzato da Respawn. Il secondo titolo, invece, con ogni probabilità sarà un FPS e a capo dello sviluppo vi è Peter Hirschmann che ha lavorato alla serie di Battlefront. Infine, lo sviluppo del terzo gioco è diretto da Greg Foerscth, conosciuto per aver lavorato alla serie XCOM.

Oltre ai titoli appena citati, però, occorre ricordare che le voci e gli annunci relativi a prossimi videogiochi ambientati nell’universo di Star Wars sono molteplici. Oltre ai già presentati Eclipse e Knight of the old Republic Remake, ricordiamo anche che Ubisoft, tempo fa, suggerì di essere al lavoro su di un gioco su Star Wars. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito e aspettare che qualcosa di più concreto ci arrivi fra le mani. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa notizia.

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare videogames a prezzo scontato, invece, date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.