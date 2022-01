Star Wars Jedi Fallen Order 2: in arrivo a fine 2022 secondo un rumor

Il 2022 si chiuderà “a tutta Forza”: un nuovo attendibile rumor asserisce che Star Wars Jedi Fallen Order 2 sia in arrivo a fine anno

Visto il successo tra critica e pubblico di Star Wars Jedi Fallen Order, nessuno ha mai avuto particolari dubbi sull’ipotesi di un sequel per il titolo ma, allo stesso modo, nessuno si aspetta che il gioco arrivi entro la fine del 2022. Sebbene EA non si sia mai espressa esplicitamente in merito, l’intenzione del publisher di fare dello spinoff una vera e propria serie è risaputo, mentre diverse offerte di lavoro presso Respawn Entertainment hanno già lasciato intendere l’arrivo di un nuovo fiocco azzurro (azzurro Jedi, per essere precisi) sulla porta di Electronic Arts.

Fare, non fare, non c’è provare: il 2022 sarà l’anno di Star Wars Jedi Fallen Order 2?

Di recente, i rumor hanno parlato di un reveal di Star Wars Jedi Fallen Order 2 entro giugno 2022, con un lancio previsto a fine anno o all’inizio del prossimo. Tuttavia, il noto giornalista e (cosa più importante, vista la natura della notizia) Tom Henderson ha aggiunto altre informazioni sul leak. La dichiarazione di Henderson allude al fatto che “le cose si stanno muovendo” per un reveal di questo sequel, con un lancio previsto nell’ultimo trimestre dell’anno. Vi lasciamo visionare il post interessato (naturalmente) su Twitter.

Things are set in motion to reveal the next Star Wars Jedi: Fallen Order game by Respawn Entertainment. Following today’s announcement that LEGO Star Wars will release April 5th, a May 4th reveal now seems incredibly likely. Expected to release Q4 2022. pic.twitter.com/N9wRveqB3X — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022

Questo implicherebbe un periodo di tre anni tra il gioco precedente e il suo successore. D’altro canto, in tempo di pandemia, non si può mai dare per certo il lancio di un titolo, rendendo ancora più nebulosa la scena speculativa. Ad ogni modo, con suo stesso beneficio il rumor implica che non ne sapremo di più prima dei prossimi mesi. A questo punto non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime settimane… o, come ormai è già tradizione per questo presunto nuovo capitolo della serie secondaria, alla prossima indiscrezione che tornerà per disturbare la Forza.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo rumor, per voi "è una trappola"?