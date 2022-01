be quiet! Pure Power 11 FM: ecco i modelli da 850 W e 1000 W

be quiet! espande la sua serie Pure Power 11 FM con l’arrivo dei due nuovi modelli da 850 W e 1000 W. Scopriamoli insieme

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC premium, sta ampliando la sua gamma di alimentatori Pure Power 11 FM con due modelli ad alta potenza: 850 W e 1000 W. Pure Power 11 FM è rivolto agli utenti di computer tradizionali che apprezzano la versatilità dei cavi modulari e l’efficienza 80 PLUS Gold fino al 93,9%. Le nuove opzioni ad alto wattaggio sono specificamente rivolte a sistemi PC orientati al valore con schede grafiche di fascia alta.

Arrivano i nuovi alimentatori Pure Power 11 FM da 850 W e 1000 W di be quiet!

Pure Power è sicuramente sinonimo di affidabilità senza pari e un set completo di funzionalità a un prezzo competitivo. Già tempo fa avevamo avuto modo di provare il modello da 750 W. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione. Le nuove aggiunte alla serie non fanno eccezione: utilizzando esclusivamente cavi completamente modulari anziché fissi, vengono installati solo i cavi che servono a uno scopo, risultando in un flusso d’aria più fluido, temperature più basse e una gestione più facile all’interno del case.

Sono dotati di cavi piatti neri per tutte le connessioni comuni e un cavo di alimentazione ATX 20+4 pin con guaina nera. Con due binari 12 V indipendenti per la stabilità del segnale, fino a sei connettori PCI-Express e opzioni di uscita di potenza che ora vanno fino a ben 1000 watt, Pure Power 11 FM è perfettamente adatto per configurazioni PC silenziose e persino sistemi di gioco di fascia alta scheda grafica.

La serie è certificata 80 PLUS Gold, con un’efficienza fino al 93,9%. I vantaggi più convincenti di questa elevata efficienza sono un minor consumo energetico, minori costi dell’elettricità e un funzionamento più fresco e silenzioso. Gli alimentatori sono dotati di tecnologia LLC + SR + DC/DC per stabilità e regolazione della tensione avanzate. Il raffreddamento è ottenuto con una ventola da 120 mm con pale della ventola ottimizzate per il flusso d’aria e per funzionare silenziosamente.

Come al solito, tutti i moderni circuiti di protezione (inclusi UVP, OVP, SCP, OPP, OCP e OTP) sono integrati. Anche per questi modelli è prevista una garanzia del produttore di 5 anni. L’inizio della vendita dei nuovi modelli è previsto per l’8 febbraio e i prezzi saranno rispettivamente di 124,90 € per quello da 850 W e di 154,90 € per quello da 1000 W. Voi cosa ne pensate di questi due modelli? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttotek!