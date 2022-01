Knights of the Old Republic Remake: combat system rinnovato per l’atteso remake

Diversi rumor sostengono che Knights of the Old Republic Remake avrà un combat system più votato all’action, al contrario del titolo originale

Se il gioco originale risalente al 2003 aveva una impostazione a turni, il nuovo Star Wars Knights of the Old Republic Remake rinnoverà integralmente il combat system proponendo dei combattimenti ispirati ad alcuni titoli action recenti. Come sviluppatori del remake del classico Knights of the Old Republic, Aspyr Media ha moltissime responsabilità sulle spalle. Realizzare un remke infatti non è mai un’operazione facile; bisogna sempre bilanciare la fedeltà all’originale con il tentativo di provare nuove strade per accontentare il nuovo pubblico. Vediamo insieme come andrà a rinnovarsi questo atteso remake.

Svolta action per il combat system di Knights of the Old Republic Remake

In un video rilasciato di recente, lo YouTuber MrMattyPlays ha dichiarato che, stando ad una fonte affidabile e responsabile di diversi leak relativi a remake passati, lo sviluppo del nuovo Remake di Star Wars Knights of the Old Republic vedrà abbandonare il classico combat system a turni in favore di uno più action. Possiamo avere una vaga idea di quello che sarà il risultato finale guardando semplicemente a quali titoli il gioco di Aspyr Media si ispirerà. In particolare, i rumor suggeriscono che KOTOR remake si ispirerà fortemente a God of War e Nioh.

Sempre lo stesso YouTuber, inoltre, afferma che saranno presenti diverse modalità, in modo simile a quanto implementato in Final Fantasy 7 Remake (dove veniva simulato il classico combattimento a turni in aggiunta alla nuova modalità “action based”). Come sempre, prendere queste informazioni con le dovute cautele, si tratta infatti di notizie non verificate. Anche se, a conti fatti, non sembra così fantasioso un cambio di direzione del genere. Purtroppo manca ancora molto tempo prima che il remake veda la luce, stando in attesa di altre informazioni, vi ricordiamo che il titolo uscirà per PS5 e PC.

