Star Wars Eclipse: data d’uscita lontanissima secondo un leaker

Star Wars Eclipse sembra un progetto veramente immenso, infatti secondo Tom Henderson la data di uscita del gioco sarà parecchio lontana

L’annuncio di Star Wars Eclipse ai The Game Awards 2021, seguito con un trailer cinematografico d’impatto, lo ha reso fin da subito un titolo molto atteso da tutti i fan di Star Wars che attendono con ansia la data di uscita. Sebbene Quantic Dream abbia annunciato in seguito che Star Wars Eclipse è ancora nelle prime fasi di sviluppo, sulla base di alcune informazioni non ufficiali condivise dal noto leaker Tom Henderson, sembra che la data di uscita potrebbe essere addirittura tra circa cinque o sei anni. Tom Henderson, in un recente video, ha affermato, sulla base di alcune informazioni raccolte da ex sviluppatori di Quantic Dream, che lo studio ha problemi col motore grafico e per questo motivo lo sviluppo del gioco potrebbe drasticamente rallentare.

La data di uscita Star Wars Eclipse risulta parecchio lontana

Tom Henderson, oltre alle indicazioni sulla possibile data di uscita di Star Wars Eclipse, ha aggiunto che accettando l’acquisizione da parte di Tencent, la stessa Quantic Dream sperava di ottenere più risorse, così da espandere le capacità hardware dello studio e probabilmente costruire un motore nuovo di zecca. Come afferma Henderson, un attuale sviluppatore di Quantic Dream ha suggerito che lo studio potrebbe essere completamente acquisito nel prossimo futuro qualora non riuscisse a raccogliere le risorse di cui ha bisogno per completare Star Wars Eclipse e non solo.

Tutto sommato, Henderson afferma che il gioco ha probabilmente bisogno di almeno cinque anni di sviluppo, il che significa che indicativamente uscirà a fine 2026 o inizio 2027. Detto questo, ricordiamo che tutte le informazioni dichiarate dal leaker non sono ufficiali e le cose potrebbero andare diversamente, con un periodo di sviluppo ridotto. Tuttavia, risulta improbabile che Star Wars Eclipse esca prima del 2025 a meno che non vengano tagliati contenuti in modo massiccio.

Cosa ne pensate di questo ipotetico periodo d’uscita per Star Wars Eclipse? Siete delusi a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.