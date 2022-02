PlayStation Showcase: nuova data prevista per marzo?

Iprogetti in lavorazione sotto l’occhio vigile di Sony sono diversi: tra titoli first party e giochi in esclusiva temporanea infatti vien difficile, così su due piedi, tener traccia di tutto. Secondo un recente rumour infatti, si ipotizza che il prossimo PlayStation Showcase potrebbe svolgersi a marzo. Di seguito i dettagli

Con il recente lancio di Horizon Forbidden West, Sony ha dato il via al 2022 con il turbo. Con tutti gli altri progetti in attesa di una release ufficiale (prendendo gli annunci fatti nei precedenti Showcase, abbiamo roba del calibro di Gran Turismo 7, Ghostwire: Tokyo e Forspoken), possiamo dire in questo momento che c’è molta carne al fuoco. Per coloro che si stanno chiedendo se mai avremo nuove informazioni su queste future release, forse non ci sarà da aspettare poi tanto: secondo un recente rumor infatti, il prossimo PlayStation Showcase sarebbe previsto per marzo.

PlayStation Showcase: pronti a mostrare tutti i giochi a marzo?

La notizia arriva da Twitter, per le precisione dal co-fondatore di XboxEra Nick Baker, che ha dichiarato che un PlayStation Showcase è attualmente in programmazione per marzo. Sebbene non ci sia stata nessuna notizia ufficiale che confermasse questo rumor, avrebbe senso per Sony continuare a pubblicizzare ulteriormente i propri progetti, soprattutto per quelli la cui uscita è prevista nel corso del 2022. Per quanto riguarda alcuni titoli specifici, ricordiamo che non abbiamo notizie su God of War Ragnarok e su Final Fantasy XVI da parecchio ormai, mentre nel frattempo ci sono stati aggiornamenti sul remake di The Last of Us e su un titolo multiplayer della stessa serie.

Happy to add to what’s already out there. Yes, they’ve got a show in March. This is supposed to be “the good one” https://t.co/lG0THwSOgq — Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022

Ricordiamo, come ogni volta, che quello che abbiamo detto finora va preso per quel che è, ovvero un rumor. Come detto prima, non ci sono ancora stati annunci ufficiali, e niente vieta che non ne arrivi nessuno. Solo il tempo potrà confermare o smentire queste speculazioni, e perciò l’unica cosa rimasta da fare per noi è aspettare di vedere che cosa annuncerà Sony nei prossimi tempi.

