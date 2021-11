Sonic Frontiers: un open world per il riccio blu?

Dopo la rivelazione di un nuovo titolo di Sonic, previsto per il 2022, sembra che il riccio blu correrà su un titolo open world dal titolo Frontiers

Il marchio Sonic Frontiers, a quanto pare, è già stato registrato il 22 ottobre sia in inglese che in giapponese e pare che sia questo il titolo definitivo dopo l’iniziale Rangers. Ma vediamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Sonic Frontiers: che il 2022 sia l’anno buono?

Sonic Frontiers pare dunque che si tratterà di un platform che mischierà in sé anche delle dinamiche più tipiche degli open world. Nonostante il teaser dell’iniziale titolo Rangers fosse stato diffuso in maniera troppo prematura per non dire erronea, parola di SEGA, pare che quest’ultimo titolo sia già diventato obsoleto ed è per questo che si è arrivati a “frontiere”.

Ricordiamo infatti che Takashi Iizuka, game designer responsabile di altri titoloni come Golden Axe III oltre al nostro caro riccio blu, si era già appellato alla community dei giocatori chiedendo loro ancora un po’ di pazienza.

È qualcosa di simbolico che appare nel gioco, ma il significato è ancora un segreto. Tuttavia, dirò che non è qualcosa che si potrebbe capire attraverso la deduzione. Alla fine condivideremo più dettagli, quindi, per favore, abbiate ancora un po’ di pazienza.

In ogni caso va ricordato che, per il mese di dicembre, sono previsti i Game Awards quindi si potrebbe pensare che questa sia l’occasione buona per fare una rivelazione davvero degna di questo nome.

Ad ogni modo, per rinfrescarvi un po’ la memoria in materia di giochi retrò e non solo, che ne dite di andare a recuperare qualche titolo simile al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!