Anteprima Darkest Dungeon 2: in viaggio tra la rovina

In questa anteprima vi parleremo di Darkest Dungeon 2, il nuovo titolo pubblicato in accesso anticipato da Red Hook Studios su Epic Games Store

Il primo Darkest Dungeon venne pubblicato in early access da Red Hook Studios nel 2015 e sin da subito è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore di tantissimi videogiocatori. Adesso, a distanza di ben 6 anni, il team ha finalmente pubblicato un sequel della sua acclamata prima opera e, anche questa volta, è stato adottato il modello ad accesso anticipato.

Dal lancio del gioco ad oggi abbiamo avuto modo di provare in maniera molto approfondita Darkest Dungeon 2 e, se siete interessati a saperne di più prima di acquistarlo, in questa anteprima troverete tutte le informazioni necessarie a capire in che stato si trova attualmente il titolo.

Un viaggio disperato

La storia di Darkest Dungeon 2 si svolge poco dopo la fine del primo capitolo e vede il protagonista intento ad affrontare la corruzione sprigionata nel mondo dal Darkest Dungeon. Per riuscire a fermare l’incombente apocalisse dovrete intraprendere un lungo viaggio tra le rovine della civiltà, ma per fortuna non sarete da soli. Durante la vostra missione infatti sarete accompagnati da un gruppo di eroi decadenti che vi aiuteranno ad affrontare le terrificanti creature che infestano il mondo.

Di base la storia di Darkest Dungeon 2 non è molto diversa da quella del suo predecessore. Certo, al momento nell’accesso anticipato è possibile giocare solo uno dei cinque capitoli che comporranno il gioco completo, ma in ogni caso gli obiettivi non sembrano essere molto differenti.

In questo sequel però è presente una novità che abbiamo apprezzato davvero molto, cioè la volontà di approfondire i background dei vari eroi. Nel primo Darkest Dungeon la storia di molti personaggi veniva solamente accennata attraverso delle linee di dialogo, mentre qui invece potrete facilmente scoprire il loro passato e addirittura vivere in prima persona alcuni momenti molto importanti della loro vita.

Vita su strada – Anteprima Darkest Dungeon 2

Anche se Darkest Dungeon 2 è un sequel diretto del primo capitolo, il gioco si differenzia davvero molto dal suo predecessore. Tra le tante novità, quella che salta maggiormente all’occhio è legata proprio alla struttura del titolo. Nel primo capitolo i giocatori potevano contare su un piccolo borgo da utilizzare come base dove badare ai bisogni degli eroi e da cui avviare brevi spedizioni nelle aree circostanti. In questo sequel invece prenderete parte ad un lungo viaggio a bordo di una carrozza e non avrete alcun luogo sicuro a cui fare ritorno. La carovana andrà a costituire un po’ la vostra base e sarà personalizzabile con diversi potenziamenti in grado di offrire vantaggi a voi e ai vostri eroi, ma la maggior parte delle funzioni di cura e supporto offerte dal borgo saranno ora disponibili solo in alcuni luoghi specifici che incontrerete lungo il percorso.

Il tragitto che conduce alla montagna è abbastanza lineare ma durante la spedizione vi troverete spesso davanti a dei bivi. In questi casi è estremamente importante pianificare accuratamente il percorso usando la mappa, dato che lungo la strada potrete fare degli incontri in grado di semplificare o complicare il vostro viaggio. Ad esempio potreste imbattervi in mercanti, altari dove sbloccare nuove abilità per gli eroi o sopravvissuti in cerca di aiuto, ma potreste anche finire in un covo di mostri oppure cadere vittime di un’imboscata lungo la strada.

Considerando la difficoltà degli scontri molti di voi potrebbero pensare che sia sempre saggio evitare le battaglie quando possibile, ma purtroppo non è sempre così. In Darkest Dungeon 2 infatti è stata aggiunta l’Empietà, una nuova meccanica che vi spingerà spesso a combattere. Se passerete troppo tempo senza affrontare un combattimento la barra dell’Empietà inizierà a riempirsi, rendendo i successivi scontri sempre più difficili. Inoltre quando l’indicatore sarà completamente pieno la torcia della vostra carovana si consumerà al doppio della velocità. Se la luce della torcia dovesse diminuire troppo i nemici finirebbero con il guadagnare diversi bonus durante le battaglie e, se dovesse spegnersi del tutto, finirete col subire una pericolosissima imboscata da parte di alcuni avversari davvero potenti.

Compagni di battaglia – Anteprima Darkest Dungeon 2

Il sistema di combattimento di Darkest Dungeon 2 è rimasto grossomodo invariato rispetto a quello del primo capitolo. Ogni volta che vi imbatterete in un gruppo di nemici, dovrete ingaggiarli in una battaglia a turni dove voi potrete controllare un gruppo composto da un massimo di 4 eroi. Attualmente nel gioco sono presenti solamente 9 eroi e di questi ben 8 erano già presenti nel primo capitolo, ma di sicuro nel tempo ne saranno aggiunti di nuovi.

Questi pochi personaggi però riescono già a dare davvero tanta varietà alle battaglie del gioco, dato che ognuno di loro possiede un ruolo specifico e delle abilità davvero uniche. Inoltre, anche se ogni eroe può utilizzare solamente cinque abilità allo stesso tempo, nel corso delle vostre partite potrete sbloccarne molte altre ed equipaggiare quelle che preferite in base al vostro stile di gioco. Inoltre potrete personalizzarli ancora di più assegnando loro dei trinket, cioè rari artefatti in grado di offrire diversi vantaggi.

Nelle battaglie sono presenti diversi elementi che i chi ha giocato il primo capitolo ormai conosce molto bene, come gli attacchi basati sul posizionamento, la comparsa di cadaveri sul campo di battaglia e la presenza di pericolosi DoT, ma ci sono stati anche dei cambiamenti. Ad esempio ora gli oggetti consumabili vanno equipaggiati, il sistema di buff e debuff ha subito un rework completo e sono stati aggiunti tanti nuovi malus e bonus.

Il più grande cambiamento però è legato allo Stress, che ora funziona in un modo molto diverso rispetto al passato. Nel primo Darkest Dungeon quando la barra dello stress di un personaggio si riempiva completamente, quest’ultimo veniva colpito da un grave disturbo comportamentale. Nel sequel invece di impazzire l’eroe perderà una grossa porzione di HP e i suoi rapporti con gli altri compagni si deterioreranno sensibilmente.

Rapporti malati – Anteprima Darkest Dungeon 2

Quella delle relazioni tra personaggi è una nuova meccanica davvero molto importante e per questo abbiamo deciso di dedicarle un paragrafo tutto suo. Rispetto al primo capitolo, in Darkest Dungeon 2 gli eroi sono molto più caratterizzati e spesso potrebbero avere delle opinioni contrastanti. Ad esempio davanti a un gruppo di sopravvissuti alcuni personaggi potrebbero volerli aiutare, mentre altri invece preferirebbero derubarli. Decidere di dare retta ad un eroe piuttosto che a un altro può portare a risultati diversi, ma soprattutto andrà a influenzare i rapporti tra i membri della carovana. Infatti, ogni volta che farete fare una scelta a un personaggio, gli altri potrebbero approvare o disapprovare le sue azioni.

Le relazioni tra ogni coppia di eroi sono indicate da un’apposita barra e ovviamente possono essere sia negative che positive. Una volta volta che l’indicatore sarà completamente pieno, i personaggi stringeranno un legame ed otterranno diversi bonus o malus. Ad esempio due eroi molto in sintonia potrebbero proteggersi a vicenda, mentre due che si odiano invece potrebbero indebolirsi o addirittura danneggiarsi. Avere molti eroi con delle relazioni negative potrebbe complicare davvero molto la vostra partita, ma per fortuna è sempre possibile far si che mettano da parte le proprie divergenze. Oltre che con le scelte infatti è possibile influenzare i rapporti anche attraverso azioni positive durante i combattimenti (come cure, buff, ecc.) oppure utilizzando specifici oggetti nelle taverne disseminate lungo il percorso che conduce alla montagna.

Fate attenzione però, perché a volte le relazioni positive potrebbero portare degli svantaggi e viceversa. Ad esempio due eroi innamorati potrebbero dimostrarsi gelosi, impedendo così a volte che il partner curi o potenzi un altro individuo. Al contrario invece un personaggio invidioso potrebbe ottenere dei benefici quando il suo rivale subisce un colpo critico.

Muori e ripeti – Anteprima Darkest Dungeon 2

Il primo Darkest Dungeon aveva degli elementi che potevano ricordare un po’ i roguelike, mentre questo secondo capitolo invece appartiene al 100% al suddetto genere. Il gioco infatti ora non si basa più su una lunga avventura, ma bensì su delle singole partite più brevi. Ogni volta che avvierete il gioco infatti potrete decidere la vostra formazione iniziale di eroi e poi avviarvi lungo un nuovo percorso generato casualmente. Inoltre, ogni volta che terminerete una partita (sia vincendo che perdendo), guadagnerete punti speranza che vi permetteranno di sbloccare nuovi oggetti, artefatti, tratti e anche eroi.

Per il momento una volta sconfitto il boss finale della partita non sembra accadere nulla, ma ciò avviene solamente perché il gioco è ancora in accesso anticipato. Al momento infatti è possibile giocare solamente il primo capitolo di Darkest Dungeon 2 e molto probabilmente, una volta che saranno pubblicati, sarà possibile accedere agli altri solo dopo aver completato una run.

Una nuova dimensione – Anteprima Darkest Dungeon 2

Il primo Darkest Dungeon si contraddistingueva per un comparto artistico davvero eccezionale e ovviamente anche il sequel non è da meno. Il secondo capitolo infatti riesce addirittura ad evolversi rispetto al predecessore, applicando lo stile unico della serie a dei nuovi modelli in 3D. Questo passaggio ha permesso anche la realizzazione di nuove animazioni molto più fluide e curate che rendono gli scontri ancora più scenografici e soddisfacenti. Il titolo inoltre vanta anche una colonna sonora eccezionale che riesce in ogni momento a immergere il giocatore nel fatiscente universo di Darkest Dungeon. Oltretutto anche questo secondo capitolo vanta un doppiaggio davvero fenomenale, dato che per fortuna Wayne June ha prestato nuovamente la sua voce all’iconico narratore del gioco.

Per quanto riguarda il comparto tecnico invece abbiamo qualche piccolo problema, ma per fortuna non si tratta di nulla di grave. Il gioco purtroppo ogni tanto soffre di cali di frame durante le sezioni a bordo della carovana e a volte ci è capitato di incappare in alcuni freeze. Inoltre durante la nostra prova ci è capitato più volte di incappare in linee di testo mancanti, errori di traduzione e glitch grafici ma, considerando che il titolo è appena entrato in accesso anticipato, questi problemi sono più che comprensibili.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Darkest Dungeon 2. Nonostante sia ancora in accesso anticipato, il sequel si è già dimostrato all’altezza del suo predecessore. Questo secondo capitolo riprende moltissimi elementi del primo Darkest Dungeon, ma riesce ad ottenere una propria identità grazie all’aggiunta di nuove meccaniche originali. Allo stato attuale inoltre sono presenti davvero tanti contenuti e, dato che appartiene al genere dei roguelike, sarà già in grado di intrattenervi per molte ore. Se volete godervi direttamente il prodotto finito vi suggeriamo di aspettare ma, se invece volete avere un assaggio di questo sequel supportando allo stesso tempo gli sviluppatori, allora siamo sicuri che la versione in early access non vi deluderà.

Darkest Dungeon 2 è disponibile ora in accesso anticipato tramite l’Epic Games Store. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.