SEGA: previste acquisizioni di studi per la strategia “Super Game”

La casa di sviluppo videoludica SEGA mira ad espandere il più possibile le sue capacità grazie alle acquisizioni di vari studi per l’iniziativa dei Super Game

Nei giorni precedenti avevamo riportato la notizia di come SEGA avesse siglato ufficialmente un nuovo rapporto di collaborazione con Microsoft, per quella che viene denominata la sua iniziativa “super game”. Si tratta di una strategia sul medio-lungo termine, che punta alla creazione di un nuovo grosso titolo che possa concentrarsi su quattro parole chiave: globale, online, community e utilizzo IP. Questa settimana è stato pubblicato l’annuale resoconto finanziario di SEGA, e la compagnia madre SegaSammy ha affermato di avere in considerazione l’idea di investire la cifra impressionante di oltre 880 milioni di dollari, in modo da effettuare acquisizioni di studi utilizzabili per il “Super Game”.

Il piano “Super Game” di SEGA

L’investimento per il Super Game potrebbe andare a toccare non solo le case di sviluppo interne a SEGA ed i giochi già in lavorazione, ma anche le acquisizioni di studi appartenenti a compagnie giapponesi o estere. Dopotutto, parliamo di una tra le più larghe aziende giapponesi, che negli ultimi anni ha acquisito non solo Atlus, ma anche Creative Assembly (autori di Total War), Relic e Sports Interactive. Secondo il report pubblicato, l’interesse su quali compagnie acquisire verterà sulla complementarità visibile con gli sviluppatori già in possesso di SEGA.

il Presidente Yukio Sugino ha usato come esempio Atlus per definire una compagnia che ha donato all’azienda un’esponenziale crescita, dicendo come l’acquisizione abbia portato a SEGA due grandi benefici: il primo sono state le iconiche IP che Atlus ha generato nella categoria degli RPG, mentre il secondo è stata la solida capacità di localizzazione della sezione americana dell’azienda, consentendo l’arrivo globale di titoli prettamente giapponesi come Yakuza e Hatsune Miku. Infine, Sugino ha espresso la volontà di aumentare le collaborazioni con altre compagnie, notando come ciò sia necessario in risposta al rapido cambiamento in atto nel mercato videoludico.

