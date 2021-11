The Hating Game: in uscita il trailer del nuovo film con Lucy Hale

The Hating Game è la nuova commedia romantica con protagonisti Lucy Hale e Austin Stowell, in uscita nelle sale il 10 dicembre 2021

The Hating Game si basa sul romanzo omonimo di Sally Thorne, adattato da Christina Mengert e diretto da Peter Hutchings.

La trama del racconto ha per protagonista Lucy Stutton (Lucy Hale), un’ intraprendente ragazza con una forte etica morale, decisa a raggiungere importanti obiettivi di carriera, la cui ascesa è però ostacolata da Joshua Templeman (Austin Stowell), brillante e freddo rivale con cui entrerà in forte competizione. La rivalità fra i due sarà però ben presto messa a dura prova da qualcosa che la ragazza non aveva considerato: l’amore.

Il trailer di The Hating Game

Il tema principale del film sarà quindi il rapporto tra odio e amore e di come quest’ultimo sia capace di farsi strada anche tra le rivalità, andando oltre i nostri voleri e i nostri obiettivi, anche quelli più saldi. David Garrett, della Vertical Entertainment presenta la pellicola come una commedia divertente e sensuale, in grado di fare colpo sul pubblico.

I fan di Lucy Hale saranno felici e curiosi di ritrovare l’attrice, già nota soprattutto al giovane pubblico per aver recitato in serie come Pretty Little Liars (2010/2017), Obbligo o verità (2018) e Katy Keene (2020).

Al suo fianco, oltre ad Austin Stowell, già visto in pellicole come 90210 (2010) e La vita segreta di una teenagers americana (2009-2011), troviamo, tra gli altri, Gina Torres, Corbin Bernsen, Sakina Jaffrey.

The Hating Game, il cui trailer è stato appena rilasciato, sarà disponibile negli Stati Uniti, sia in sala che on demand, dal 10 dicembre 2021, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per avere notizie sull’uscita italiana.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.