Londra-Brighton 2023: MAUTO protagonista con la Peugeot Tipo 3

Una gara epica, vetture pionieristiche ed equipaggi disposti a tutto pur di arrivare al traguardo: ecco gli irresistibili ingredienti della Londra-Brighton. Scopriamo l’avventura della Peugeot Tipo 3 del MAUTO!

La Londra-Brighton è la più incredibile ed avventurosa competizione automobilistica al mondo. Non tanto per quanto riguarda il percorso in sé ma per il genere di vetture che vi prende parte, creando uno spettacolo senza paragoni. Si tratta infatti di veicoli rigorosamente costruiti entro il 1904, chiamati a percorrere una distanza di “soli” 100km.

Una sciocchezza per le auto che usiamo quotidianamente, una grande impresa per queste arzille “nonnine”. Come possiamo facilmente immaginare gli inconvenienti tecnici sono piuttosto frequenti e solo la caparbietà degli equipaggi, unitamente alla semplicità dei mezzi, rendono possibile questo grande spettacolo unico al mondo.

Londra-Brighton 2023: l’Italia si distingue!

A tenere alta la bandiera italiana in terra inglese ci ha pensato il MAUTO, cioè il Museo dell’Automobile di Torino. Infatti la Peugeot Tipo 3, appartenente alla collezione del Museo, si è aggiudicata uno speciale premio dedicato alla vettura che meglio rappresenta lo spirito dell’evento. Questa eroica veterana, classe 1892, è poi riuscita nella grande impresa di completare la gara.

Semafori rotatorie e traffico intenso sono solo alcune delle “insidie” moderne che ha dovuto affrontare. L’onore di condurre la Peugeot è giustamente toccato al curatore del Museo dell’Automobile di Torino, Davide Lorenzone. Una grande fatica che è stata sicuramente ricompensata dall’orgoglio di aver riportato su strada, dopo un gran lavoro di ripristino, un veicolo con all’attivo più di 130 anni!

Londra-Brighton, la Peugeot Tipo 3: qualche curiosità

La Peugeot Tipo 3, conosciuta anche come vis-à-vis, è stata la prima vettura ad essere prodotta e a circolare in Italia. Capace di esprimere una potenza massima di ben 2CV, il motore consentiva a questa automobile di raggiungere una velocità massima di 18 Km/h. La sua semplicità costruttiva, dovuta alla meccanica Daimler e alla struttura parzialmente in legno, permetteva un’agevole manutenzione ed un’affidabilità accettabile per gli standard dell’epoca.

L’esemplare del MAUTO fu originariamente ordinato da Gaetano Rossi, all’epoca a capo dell’importante azienda Lanerossi. La vettura, prima di prendere parte alla Londra-Brighton 2023, è stata sottoposta ad un lungo ed importante restauro funzionale.

Infatti, nonostante l’intrinseca semplicità del mezzo, gli interventi di ripristino sono complicati dalla totale mancanza di parti di ricambio e dalle lavorazioni interamente artigianali e su misura. Una grande sfida che ha soprattutto un obiettivo: ricordarci che l’automobile è qualcosa che ha da sempre unito ed intrecciato la storia e l’economia delle nazioni europee.

