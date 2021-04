PS5: in arrivo un “Game Pass” anche per Sony?

Stando a delle ultime dichiarazioni di David Jeff pare che Sony stia lavorando ad un servizio simile al Game Pass di Microsoft per PS5, scopriamone di più

L’Xbox Game Pass, il servizio di punta dell’offerta videoludica targata Microsoft, ha attirato moltissimi videogiocatori verso una delle due console next gen messe sul mercato proprio dalla casa di Redmond. La validità di tale proposta non è mai stata messa in dubbio, neanche dalla stessa rivale. Sony, infatti, stando alla parole di David Jaffe, vorrebbe ampliare il pacchetto videoludico dedicato a PS5 e non solo, creando un proprio “Game Pass”.

Un “Game Pass” targato Sony è in arrivo su PS5?

Un “Game Pass” targato Sony è in arrivo su PS5? Secondo Davide Jaffe padre della saga di God of War e non solo, oltre che personaggio molto vicino a Sony, sì. Si tratta di una notizia non ancora confermata ufficialmente ma, considerando la caratura del personaggio, siamo di fronte sicuramente ad un qualcosa da non sottovalutare e che potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola, oltre che sconvolgere ulteriormente l’industria. Ecco una ricostruzione delle dichiarazioni di David Jaffe pronunciate durante un intervento su un proprio spazio YouTube:

Ogni critica al lavoro di Jim Ryan è assolutamente prematura. Vi dirò di più, so che Sony sta lavorando ad una risposta concreta all’Xbox Game Pass

Ripetiamo, ovviamente, che questa notizia ancora non è stata confermata ufficialmente da Sony, dunque vi invitiamo a prendere le parole di Jaffe (per quanto autorevoli) con la dovuta cautela. Si potrebbe trattare di una sorta di estensione del servizio PS Now, o magari una fusione con lo stesso PlayStation Plus. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti; certo è che la notizia avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata, e potrebbe essere un importante passo da parte di Sony verso la propria affezionata community.

