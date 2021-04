AMD Ryzen 7000 “Raphael”: basate su Zen 4 a 5nm e Navi 2x

Sono trapelate alcune informazioni sulle APU AMD Ryzen 7000, nome in codice ““Raphael”. Sembra utilizzeranno una nuova architetture per la CPU, la Zen 4, e finalmente la nuova architettura Navi di seconda generazione per la parte di grafica integrata

Le APU di AMD costituiscono un’ottima alternativa alla classica coppia CPU+GPU, soprattutto nelle soluzioni mobili come i notebook, perché offrono buone prestazioni assieme a dimensioni e consumi contenuti. La quinta generazione di APU sarà basata sull’architettura Zen 3 mentre la parte grafica sarà affidata alla ormai vetusta architettura Vega. Siamo molto felici per la parte del processore, ma la grafica integrata certamente è ormai anacronistica. Purtroppo potremmo aspettare ancora 2 anni prima di vedere all’opera l’ultima soluzione Navi 2x – la stessa che fa girare le GPU discrete della serie RX 6000 – all’interno delle APU, con AMD Ryzen 7000 “Raphael”. Vediamo le ultime informazioni trapelate in merito.

AMD Ryzen 7000 “Raphael”: le nuove APU con Zen 4 e grafica Navi 2x

Tempo fa un leaker su Twitter aveva diffuso una roadmap delle nuove uscite delle APU di AMD, anticipando alcuni nomi in codice di nuovi prodotti con le relative specifiche poi confermate come Warhol o Cezanne. Tuttavia le informazioni rese pubbliche non coprivano l’intera roadmap di AMD perché all’epoca le cose erano ancora incerte sul futuro. Oggi grazie ai colleghi di Videocardz, siamo venuti a sapere che un altro pezzo della stessa roadmap è stato condiviso dall’utente @sepeuwmjh.

Si vede chiaramente indicata una nuova serie di prodotti identificati con il nome in codice “Raphael” che potrebbero corrispondere alle APU AMD Ryzen 7000. Abbiamo anche conferma che le APU del futuro utilizzeranno probabilmente la nuova architettura Zen 4, di cui si sa ancora poco, e l’architettura grafica Navi di seconda generazione aka RDNA 2 che invece già abbiamo visto all’opera nelle ultime GPU di AMD. Viene avvalorata la tesi che le CPU basate su Zen 4 saranno realizzate con un processo produttivo a 5 nm. L’update della parte grafica è sicuramente interessante, ma forse un po’ in ritardo rispetto all’andamento del mercato: infatti già oggi la nuova architettura Intel Xe riesce a garantire ottime prestazioni e a competere con la iGPU delle APU di AMD, già quest’anno il divario potrebbe allargarsi. Le nuove APU AMD Ryzen 7000 “Raphael” non vedranno la luce prima del 2022.

Fino al 2022, ma prima?

La tabella di marcia completa per i prossimi anni così viene lentamente costruita. Prima di passare a Zen 4 e probabilmente al nuovo socket AM5, ci sarà uno step denominato Zen3+ ovvero il raffinamento dell’attuale architettura Zen 3 che dovrebbe portare ad un incremento delle prestazioni di circa il 7-8% secondi i primi rumor. Queste nuove CPU e APU potrebbero anche fare affidamento su un processo a 6 nm (non è chiaro se si intenda semplicemente un raffinamento del processo a 7 nm come già accaduta in passato). Alcune voci secondo cui sia Threadripper di nuova generazione che Ryzen 5000 Refresh (o Ryzen 6000) potrebbero utilizzare questo nuovo nodo. Questo spiegherebbe anche perché ancora non abbiamo notizie dei nuovi processori AMD Threadripper che potrebbero quindi arrivare a fine anno con il processo produttivo più avanzato. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!