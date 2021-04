PlayStation Now: svelati i giochi di Aprile

Tra i nuovi giochi di Aprile di PlayStation Now troviamo Marvel’s Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark, che vanno ad ampliare l’offerta del servizio

Sony ha da poco annunciato i titoli che saranno disponibile, a partire da oggi, all’interno del catalogo di PlayStation Now, il servizio di gioco in streaming del colosso nipponico. Si tratta indubbiamente di un trittico di assoluto spessore, vista la caratura dei progetti coinvolti, tale da rendere ancora più appetibile l’opzione ludica della compagnia, che potrà essere provata gratuitamente da chiunque per un periodo di sette giorni, prima di decidere se abbonarsi o no. Vediamo assieme i titoli previsti per questo Aprile.

PlayStation Now: ecco i giochi di Aprile

Il primo gioco annunciato, nonchè il più recente ad arrivare in commercio, è Marvel’s Avengers, il titolo live-service firmato Crystal Dynamics, che ha da poco arricchito la propria offerta grazie a Operation Hawkeye – Future Imperfect. La nuova avventura volta ad ampliare la campagna, oltre ad una nuova porzione narrativa, ha visto anche l’introduzione come nuovo personaggio giocabile di Hawkeye. Il gioco, che sarà disponibile fino al 5 di Luglio, ha inoltre visto il rilascio dell’update next-gen.

PlayStation Now games for April: Marvel’s Avengers, Borderlands 3, and The Long Dark, all available to play starting tomorrow: https://t.co/XRje3Lakf8 pic.twitter.com/Qj8JQve6WN — PlayStation (@PlayStation) April 5, 2021

Il secondo gioco a raggiungere PlayStation Now questo Aprile è Borderlands 3, l’attesissimo nuovo capitolo della saga sviluppata da Gearbox, che presenta 4 nuovi Vault Hunter, una nuova storia è tantissimo oggetti da saccheggiare. Sicuramente una buona aggiunta, disponibile sino al 29 Settembre, vista anche l’uscita del Director’s Cut DLC prevista per questa settimana.

A chiudere il trio troviamo The Long Dark, il mix di esplorazione ed elementi survival ambientato in un mondo stretto nella morsa del gelo, in cui il giocatore dovrà cercare di sopravvivere alle avverse condizioni meteo, oltre che agli animali selvaggi che vagano per la mappa di gioco. Al momento non è stata indicata nessuna data di abbandono dal servizio, pertanto potrete godervelo al ritmo che preferite.

