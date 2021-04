Mass Effect: Legendary Edition è entrato in fase gold!

Mass Effect: Legendary Edition è entrato finalmente in fase gold! Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore dell’intero progetto tramite il proprio profilo ufficiale Twitter

Mass Effect: Legendary Edition è uno dei progetti più attesi di questa prima metà del 2021 e, finalmente, è entrato in fase gold. Si tratta di una ripubblicazione della trilogia originale della saga. Una saga passata alla storiae che ha fatto innamorare e appassionare milioni di videogiocatori che, ad oggi, fremono per potere rimettere le mani su quei titoli e farsi trascinare ancora una volta dal capitano Shepard e da tutti gli altri iconici personaggi.

Siamo alla fase gold per Mass Effect: Legendary Edition… manca poco!

Anche per Mass Effect: Legendary Edition è arrivata la fase gold, così come recentemente accaduto anche per Returnal. La fase gold è, sostanzialmente, la fase ultima della produzione di un videogame. Si tratta della fase in cui si fanno a limare gli ultimissimi dettagli, tentando di risolvere quelli che sono gli ultimi problemi legati allo sviluppo stesso. Si può dire che il gioco in fase gold sia completo? Nì, si può dire che il gioco sia arrivato ad uno status per cui lo si può definire praticamente terminato ma va comunque effettuata un’ultima rifinitura. Ecco il tweet con cui Mac Walters ha annunciato il tutto:

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi — Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021

Come sappiamo, però, nonostante spesso vengano annunciate le fasi gold per i diversi titoli in uscita, la prassi della patch al day one è diventata davvero molto (forse troppo) comune. La classica patch al day one va a rifinire ulteriormente (o in alcuni casi a modificare copiosamente) alcuni aspetti, marginali e non, del videogioco stesso. Si tratta, dunque, di una notizia importante per tutti coloro che sono in hype per Mass Effect: Legendary Edition ma, come si suol dire, con qualche dovuta e obbligatoria riserva. Il titolo uscirà il 14 Maggio per PS4, Xbox One, PC. I possessori di console next gen potranno comunque giocarlo sfruttando qualche vantaggio dell’hardware ma, per una versione ottimizzata, bisognerà attendere.

