Pokémon Scarlatto e Violetto: domani arriverà un nuovo trailer

Come in molti appassionati di queste mitiche creature già sanno, Pokémon Scarlatto e Violetto uscirà tra circa un paio di mesi, ma per ingannare l’attesa è meglio segnarsi il nuovo trailer in arrivo domani

Pokémon Scarlatto e Violetto sarà un altro capitolo della saga resa celebre da un ispiratissimo Satoshi Tajiri oramai più di 20 anni fa e che ha saputo conquistare intere generazioni di videogiocatori ed appassionati. I fan ora possono stare tranquilli perché, per la giornata di domani, è già stato fissato un trailer per questo nuovo gioco! Andiamo a capire un po’ meglio la situazione.

Prima di tutto ricordiamo che l’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto è già stata fissata al 18 novembre per Nintendo Switch, sempre che non ci siano dei ritardi vogliamo sperare, ma perché aspettare ancora qualche mese se si può già avere un “assaggio” sin da ora?

Come riportato su Twitter dal profilo ufficiale di questi teneri mostriciattoli, ve lo lasciamo qui sotto, per il nuovo trailer l’appuntamento è stato fissato per domani 7 settembre alle ore 15.00 (questo per quanto riguarda l’Italia) quindi segnatevelo sul calendario.

🚨 A new #PokemonScarletViolet trailer drops tomorrow! 🚨

You read that right, Trainers. Tune in to our YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on 9/7 for the latest news!

Make sure you’re subscribed and have notifications turned on:️ https://t.co/8Hw4hsHzDJ pic.twitter.com/1e0WKO8bxh

— Pokémon (@Pokemon) September 6, 2022