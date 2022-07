Splatoon 3: annunciata l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED si tinge dei colori di Splatoon 3: il colosso di Kyoto rifà il guardaroba al suo ultimogenito con gli abiti della festa

A ridosso del rilascio di Splatoon 3, la Grande N ha annunciato un’edizione speciale di Nintendo Switch OLED. I colori dei Joy-Con riflettono quelli degli Inkling presenti in copertina, mentre il dock opta per un look più “sporco”. Un prezzo per l’Italia non è ancora stato specificato, ma in dollari ci aggiriamo sulla soglia dei 360. Trovate il video di presentazione nel tweet che abbiamo incluso qui sotto. Adesso, però, è il momento della notizia migliore: questo modello sarà disponibile prima del gioco stesso. Tra i vari motivi, spicca la natura di redesign a sé stante: non si tratta di un bundle.

E fu così che Splatoon 3 rifece il look a Nintendo Switch OLED

Malgrado i sogni di chi tra voi già pregustava un acquisto unico, la consolazione risiede nella data di uscita della versione Splatoon 3 di Nintendo Switch OLED. Il giorno da segnare sul calendario è il 26 agosto. Al restyling (comprensivo di Joy-Con sinistro indaco scuro, Joy-Con destro giallo e dock “imbrattato”) si unisce poi anche un Pro Controller. La cifra, in questo caso, si aggira sui 75 dollari. A completare il quadretto, infine, provvede una custodia a tema da 25 dollari. Vorrete vedere il tutto in azione, a questo punto. Ora ci sembra il momento più adatto a mostrarvi il tweet.

Messaggio speciale per tutti gli Inkling e Octoling in ascolto! Questo #NintendoSwitch – Modello OLED edizione speciale #Splatoon3 sarà disponibile dal 26/08! pic.twitter.com/eMYNxfxrIz — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 6, 2022

Ricordiamo che il gioco uscirà più tardi, nello specifico il 9 settembre. Eppure, la Grande N non ha ancora optato per una presentazione separata. Non si hanno infatti aggiornamenti sostanziosi sul gioco dal magistrale Nintendo Direct di febbraio. E se vi viene da pensare all’ultima presentazione, vi ricordiamo che si trattava “solo” di un comunque grandioso Partner Showcase. La notizia più eclatante, in tal senso, è stata la conferma di Persona 5 Royal sulla console ibrida della Grande N. Se non altro, è bello vedere il colosso di Kyoto così combattivo. E se si trattasse di un preludio a qualcosa di più grande?

Trovate anche voi la Grande N più grintosa del solito? Tranquilli, qui sotto potete dirlo nella sezione dei commenti: fatevi sentire! Oppure, come sempre, in qualsiasi altro angolo di tuttoteK troverete tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Ricordiamo infine che per i vostri bisogni puramente videoludici, potete trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming. Ecco il link.