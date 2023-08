NBA 2K24: svelati i migliori giocatori e i loro overall al lancio!

Nelle scorse ore, Visual Concepts e 2K Games hanno svelato i migliori giocatori e i relativi overall al lancio di NBA 2K24: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mese di settembre avremo di che parlare e di che giocare. Da Baldur’s Gate 3 al chiacchieratissimo Starfield, da Lies of P a Mortal Kombat 1, dovremo necessariamente preparare anticipatamente il portafoglio per capire dove spendere. Gli appassionati di sport lo sanno già, invece, considerando che l’8 settembre arriverà su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S e PC l’attesissimo NBA 2K24. E considerando che siamo in agosto, si sta anche per aprire la nuova stagione NBA e, di conseguenza, anche i punteggi per i migliori giocatori nel titolo di 2K Games e Visual Concepts.

I migliori giocatori al lancio di NBA 2K24: chi ci sarà nella squadra perfetta?

E proprio nelle scorse ore le due aziende hanno svelato i 12 giocatori più forti di NBA 2K24, perlomeno al lancio del gioco, con tanto di punteggi overall. Ovviamente, nel corso della stagione questa classifica potrebbe cambiare, i punteggi potrebbero alzarsi o abbassarsi in base alle prestazioni dei vari atleti. Anche quest’anno non c’è un giocatore con punteggio 99 (a differenza di Madden, che ne ha una vera e propria schiera). In cima troviamo il quasi perfetto Nikola Jokić, con un overall di 98 punti. Scendendo, invece, troviamo icone dello sport come LeBron James (96), Stephen Curry (96) e Kevin Durant (96).

Vediamo qui di seguito la lista completa dei migliori giocatori di NBA 2K24 con tanto di punteggi overall al lancio:

Devin Booker , Guardia dei Phoenix Suns – 94 OVR

, Guardia dei Phoenix Suns – 94 OVR Damian Lillard , Guardia dei Portland Trailblazers – 94 OVR

, Guardia dei Portland Trailblazers – 94 OVR Kawhi Leonard , Attaccante dei Los Angeles Clippers – 94 OVR

, Attaccante dei Los Angeles Clippers – 94 OVR Jimmy Butler , Attaccante dei Miami Heat – 95 OVR

, Attaccante dei Miami Heat – 95 OVR Jayson Tatum , Attaccante dei Boston Celtics – 95 OVR

, Attaccante dei Boston Celtics – 95 OVR Luka Doncic , Guardia dei Dallas Mavericks – 95 OVR

, Guardia dei Dallas Mavericks – 95 OVR Stephen Curry , Guardia dei Golden State Warriors – 96 OVR

, Guardia dei Golden State Warriors – 96 OVR Kevin Durant , Attaccante dei Phoenix Suns – 96 OVR

, Attaccante dei Phoenix Suns – 96 OVR Joel Embiid , Centro dei Philadelphia 76ers – 96 OVR

, Centro dei Philadelphia 76ers – 96 OVR LeBron James , Attaccante dei Los Angeles Lakers – 96 OVR

, Attaccante dei Los Angeles Lakers – 96 OVR Giannis Antetokunpo , Attaccante dei Milwaukee Bucks – 96 OVR

, Attaccante dei Milwaukee Bucks – 96 OVR Nikola Jokić, Centro dei Denver – 98 OVR

E questo è quanto: i 12 sopracitati sono i migliori giocatori che saranno presenti al lancio su NBA 2K24, con tanto di punteggi overall. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e soprattutto se acquisterete il gioco, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!