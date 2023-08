Talk to Me è l’horror prodotto da A24 che ha avuto un successo tale negli Stati Uniti da essere il fenomeno del momento, ora è stato già annunciato il sequel

Talk to Me è un altro grande successo messo in banca da A24, la casa di produzione che egli ultimi anni è sotto il riflettore dopo gli enormi successi di Moonlight e Everything Everywher All at Once e The Whale, tutti vincitori di Oscar, alcuni dei quali hanno letteralmente fatto piazza pulita ai recenti Oscar 2023. Si tratta di un horror nuovo, che è stato distribuuito nelle sale americane dal 28 luglio e ha letteralmente conquistato il pubblico, incassando al botteghino ben 23, 2 milioni solo per il debutto.

Talk to Me: l’horror del momento avrà un sequel

Sull’onda di questo successo, la casa di produzione ha già annunciato il sequel, ovvero un secondo capitolo sempre con la regia dei fratelli dei fratelli Danny e Michael Philippou. I due fratelli registi hanno proprio debuttato con questo film, dopo che hanno iniziato la carriera horror con video su youtube e cortometraggi genere horror comedy con miliardi di viasualizzazioni. Il titolo del sequel sarà Talk to Me 2 e ovviamente non conosciamo ancora i dettagli, se non la conferma della regia e dello stesso team creativo del primo film. I due registi hanno anche annuciato di avere abbastanza materiale anche per un prequel, che fa parte sempre di quanto hanno realizzato per questo primo film. Insomma, Talk To Me è appena uscito e sembra già vicino a diventare un franchise horror sulla scia di alcuni grandi classici cult.

In Italia dobbiamo ancora attendere fino al 28 settembre con la distribuzione nelle sale di Midnight Factory. Sarà sicuramente una trepidante attesa, dopo questo successo che sta facendo eco dagli Stati Uniti e che preannuncia davvero un film horror diverso dal solito.

